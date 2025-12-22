Trump dice que EE.UU. sigue en la búsqueda de un petrolero y que sería “inteligente” que Maduro deje el poder

Por Kevin Liptak y Donald Judd, CNN en Español

El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos sigue en la búsqueda activa de un petrolero frente a las costas de Venezuela, más de 24 horas después de que comenzara la persecución, mientras repetía sus amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Está avanzando y al final lo conseguiremos”, dijo Trump a Samantha Waldenberg de CNN, en Palm Beach.

El mandatario aseguró que el barco “vino del lugar equivocado, salió de Venezuela”, aunque la embarcación —llamada Bella 1— en realidad navegaba hacia Venezuela cuando la Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptarla.

Estados Unidos ha interceptado otros dos petroleros frente a las costas de Venezuela este mes. Estas interdicciones se han producido en medio de un gran despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, mientras Trump presiona a Maduro, incluyendo intentos de cortar sus ingresos petroleros.

Este lunes, Trump evitó responder una pregunta sobre su objetivo final en Venezuela, incluso mientras volvía a mencionar la posibilidad de ataques terrestres y decía que sería “inteligente” que Maduro dejara el poder.

“No hay respuesta. Él puede hacer lo que quiera. Tenemos una Armada enorme, la mayor que hemos tenido, y la mayor que hemos tenido en Sudamérica”, afirmó Trump. “Puede hacer lo que quiera. Está bien, lo que él quiera hacer. Si quiere hacer algo, si actúa con dureza, será la última vez que podrá hacerlo”.

Al ser consultado sobre si intenta forzar la salida de Maduro, Trump añadió: “Bueno, creo que probablemente sí. No puedo decirlo”, y agregó: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera”.

Trump —quien la semana pasada ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela— señaló que Estados Unidos mantendrá el petróleo incautado durante la interdicción de petroleros en el Caribe, dejando abierta la posibilidad de sumarlo a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.

“Nos lo vamos a quedar”, dijo Trump.

“Tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas; nos lo quedamos. También nos quedamos con los barcos”, añadió.

Trump también dijo que había hablado con compañías petroleras estadounidenses a las que se les han incautado activos sobre cómo sería una Venezuela posterior a Maduro.

Funcionarios estadounidenses consideran al Bella 1 como parte de la flota en la sombra que transporta petróleo de países sancionados, y se había emitido una orden para su incautación. Trump señaló este lunes que la embarcación estaba sancionada al hablar de los intentos por detenerla.

El sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el petrolero Centuries en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco en sí no figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas.

Estados Unidos incautó un gran petrolero llamado Skipper, que estaba bajo sanciones por sus vínculos con Irán, el 10 de diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.