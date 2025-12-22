Panamá confirma irregularidades en el buque con presunta bandera panameña incautado por EE.UU. en el Caribe

Por Elizabeth González, Gonzalo Zegarra y Germán Padinger

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martinez-Acha, dijo este lunes que un buque petrolero de bandera panameña interceptado por Estados Unidos y otro buque —sin bandera reportada— que estaba siendo perseguido por fuerzas estadounidenses en el Caribe no habrían cumplido con la legislación del país ni con el derecho internacional en su navegación.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Bolívar en Ciudad de Panamá, el canciller declaró, ante una pregunta de CNN, que los “buques bajo sospecha desconectaron instrumentos de localización, cambiaron de nombre y presentaron inconvenientes con los nombres de la tripulación”. “Estas son llamadas de atención serias”, agregó.

“Todas estas variables nos hacen pensar que nuestro pabellón no está siendo utilizado de manera responsable. Nosotros hemos actuado en consecuencia a las costumbres de derecho marítimo. Seguimos investigando, exigimos respetar nuestras leyes y el derecho y las costumbres marítimas”, expresó Martinez-Acha.

El buque petrolero Centuries, incautado el sábado por la Guardia Costera de EE.UU. en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, “llevaba petróleo sancionado de PDVSA”, según dijo el domingo una portavoz de la Casa Blanca, aunque el barco en sí no aparecía en la lista de embarcaciones sancionadas. También afirmó que llevaba una bandera falsa.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Guevara Mann, declaró este lunes que se informó de manera “equivocada que el barco que fue confiscado ayer (sábado) tenía bandera panameña, pero fue un error, el barco tiene bandera guyanesa”. El funcionario agregó que Panamá está al pendiente de la situación “delicada”.

Otro petrolero, el Bella 1, estaba siendo perseguido por Estados Unidos desde el domingo. Este buque sí está sancionado —a diferencia del Centuries—, ha sido vinculado con Irán y figura en una lista de la Organización Marítima Internacional como buque con bandera faltante.

CNN contactó a la Autoridad Marítima de Panamá para obtener más detalles sobre los buques y al momento no ha recibido respuesta.

El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

La semana pasada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que el país observa “con mucho cuidado” la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

“Estados Unidos tiene un reclamo con Venezuela por distintas cosas, entre ellas, desconocer la democracia y patrocinar el narcotráfico bajo el criterio que establece el Gobierno de Estados Unidos, ese es un problema entre ellos”, señaló.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.