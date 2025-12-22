Nueva oferta hostil de Paramount a Warner Bros. Discovery: Larry Ellison garantizará personalmente US$ 40.000 millones

Por David Goldman, CNN

Paramount ha reforzado su oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery, al anunciar este lunes que Larry Ellison garantizará personalmente las decenas de miles de millones de dólares para financiar la transacción. La familia Ellison también permitirá que los accionistas examinen las finanzas del fideicomiso familiar.

El consejo de administración de Warner Bros. ha rechazado la oferta de Paramount en varias ocasiones, optando en cambio por una oferta de Netflix, que, según WBD, la empresa matriz de CNN, es más ventajosa. El consejo también afirmó que Paramount ha tergiversado información ante los accionistas de WBD, lo que ponía en duda la legitimidad de la financiación propuesta para el acuerdo.

Para contrarrestar esta crítica, Paramount anunció que el fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del CEO de Paramount, David Ellison, garantizará los US$ 40.400 millones de capital para financiar la operación. Se trata de una garantía considerable que compromete a Larry Ellison a responder con aproximadamente una sexta parte de su patrimonio neto si el acuerdo fracasa.

Larry Ellison también accedió a no revocar su fideicomiso familiar, lo que podría haber complicado la posible financiación del acuerdo, y Paramount publicó documentos que confirman que el fideicomiso posee 1.160 millones de acciones de Oracle, un hecho que el consejo de WBD había puesto en duda.

Paramount también aumentó su penalización por ruptura del acuerdo de US$ 5.000 millones a US$ 5.800 millones, igualando el pago prometido por Netflix a los accionistas de Warner Bros. Discovery en caso de que el acuerdo no se concrete.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

