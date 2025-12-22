Jueza federal presiona al Gobierno de Trump sobre sus planes para Kilmar Ábrego García

Por Devan Cole y Angelica Franganillo Diaz, CNN

Una jueza federal aparentemente frustrada presionó este lunes al Gobierno de Trump para que compartiera lo que pensaba hacer a continuación en la saga de rápido desarrollo sobre Kilmar Ábrego García, días después de que ella determinara que estaba siendo detenido de manera ilegal bajo custodia de inmigración.

Durante una audiencia de una hora que por momentos se volvió acalorada, la jueza de distrito de EE.UU. Paula Xinis interrogó repetidamente a un abogado del Gobierno sobre sus planes cambiantes para Ábrego García, un ciudadano salvadoreño cuya deportación indebida al país centroamericano en marzo dio inicio a una batalla legal de varios meses que ha llegado a representar el enfoque duro del Gobierno sobre inmigración.

Ábrego García fue regresado a EE.UU. a principios de este año para enfrentar cargos federales y posteriormente fue retenido durante meses en un centro de detención de inmigración en Pensilvania. Fue liberado el 11 de diciembre después de que Xinis determinara que el Gobierno lo estaba deteniendo de manera ilegal en parte porque no había una orden de deportación emitida por un juez de inmigración durante ese período.

“Estoy tratando de determinar si va a haber o no procedimientos de deportación”, dijo Xinis en un momento. “Básicamente, solo le estoy preguntando qué es lo que van a hacer”.

“Necesito algo que diga: ‘OK, no van a simplemente detener al señor Ábrego García sin autoridad legal’”, agregó después. “Fue deportado sin autoridad legal, fue detenido sin autoridad legal”.

La audiencia ante Xinis, nombrada por el expresidente Barack Obama, fue el último enfrentamiento entre la jueza y el Gobierno de Trump en el complicado caso de Ábrego García. Subrayó la posición legal incierta en la que parecía encontrarse cuando un juez de inmigración —justo después de que Xinis ordenara la liberación de Ábrego García— emitió una orden de deportación no definitiva que, de acuerdo con sus abogados, lo ponía en riesgo de ser detenido nuevamente.

No obstante, Ernesto Molina, un abogado del Departamento de Justicia, tuvo dificultades este lunes para decirle a Xinis qué podría pasar a continuación con el padre de tres hijos. Explicó que el Departamento de Seguridad Nacional tendría la autoridad para detener a Ábrego García si ella no hubiera emitido una orden que lo impide por ahora, y le pidió que anulara esa decisión temporal.

Cuando Xinis le preguntó a Molina específicamente si se había tomado una decisión final para volver a detener a Ábrego García, él dijo que no tenía ninguna información que proporcionarle sobre esa consulta.

“Bueno, entonces, aquí no hay ningún daño ni falta”, dijo la jueza, sugiriendo que simplemente extendería su orden. Al final, ordenó al Gobierno que le presentara en los próximos días pruebas de su intención de detenerlo o un aviso de que no planea hacerlo en este momento.

La audiencia marcó la primera vez que Ábrego García apareció en la sala del tribunal, unos ocho meses después de que la jueza ordenara al Gobierno que trabajara para traerlo de regreso a EE.UU. desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Se presentó ante la jueza al comienzo de la audiencia, pero por lo demás permaneció sentado en silencio en la sala mientras su equipo legal instaba a la jueza a emitir un impedimento más permanente sobre la capacidad del Gobierno de volver a detenerlo rápidamente.

“Señor Ábrego García, hoy casi tiene un equipo de béisbol representándolo, casi”, bromeó la jueza en un momento.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.