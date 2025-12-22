El Departamento de Justicia restaura la fotografía con la imagen de Trump en el sitio web de los archivos de Epstein

Por Kevin Liptak, CNN

El Departamento de Justicia informó que una fotografía que contiene una imagen del presidente Donald Trump, y que había sido eliminada de su archivo de documentos relacionados con Epstein, fue restaurada en la base de datos en línea.

La imagen muestra el cajón de un escritorio con varias fotografías, incluida una en la que aparecen Trump, Ghislaine Maxwell (colaboradora de Jeffrey Epstein) y otras personas. Fue publicada el viernes por la noche como parte de la divulgación de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia.

La imagen había desaparecido del sitio web el sábado.

En un comunicado publicado en X el domingo, el Departamento de Justicia explicó que había sido eliminada temporalmente mientras la agencia verificaba si era necesario censurar más información para proteger a las víctimas.

“El Distrito Sur de Nueva York señaló una imagen del presidente Trump para una posible revisión adicional con el fin de proteger a las víctimas. Por precaución, el Departamento de Justicia eliminó temporalmente la imagen para su posterior análisis”, decía el comunicado.

“Tras la revisión, se determinó que no hay evidencia de que ninguna víctima de Epstein aparezca en la fotografía, y esta ha sido publicada nuevamente sin ninguna alteración ni censura”, concluyó.

El Departamento de Justicia publicó miles de archivos relacionados con el delincuente sexual y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein después de que el Congreso aprobara una ley que obligó a la administración Trump a hacerlo.

La publicación no incluyó todos los archivos, pero el Departamento de Justicia dijo que continuará publicando más en las próximas semanas.

