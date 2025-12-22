California espera fuertes lluvias, inundaciones y nieve para las fiestas

Por Karina Tsui, CNN

Una peligrosa serie de tormentas provenientes del océano Pacífico está afectando el norte de California y las montañas de Sierra Nevada, provocando fuertes inundaciones y cierres de carreteras en varias partes de la región durante la ajetreada temporada de viajes navideños.

Al menos una persona falleció tras inundaciones repentinas en Redding, a unos 240 kilómetros al norte de Sacramento, según el alcalde Mike Littau, quien informó que la Policía y los bomberos realizaron rescates acuáticos el domingo.

El alcalde de Redding no dio más detalles sobre la víctima mortal y las autoridades no han informado cuántos rescates acuáticos se llevaron a cabo.

El condado de Shasta, donde se encuentra Redding, fue particularmente afectado el domingo por la noche con fuertes lluvias que inundaron varias carreteras, incluyendo tramos de la Interestatal 5, según las autoridades. Una alerta de inundación repentina estuvo vigente para Redding y otras partes del condado el domingo por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La Policía de Redding informó que estaba respondiendo a “numerosas llamadas de automovilistas varados” e instó a los conductores a evitar las calles inundadas.

Varios carriles de la Interestatal 5 en una zona de Redding quedaron sumergidos el domingo, según una foto compartida por la Patrulla de Carreteras de California en Facebook. La Policía de Redding también publicó una foto en Instagram que mostraba autos circulando por una carretera cubierta de agua.

Un hombre en el condado de Shasta publicó un video de su hijo parado en medio de una carretera inundada por un arroyo cercano. El hombre, Paul Mast, dijo que se dirigían a una reunión familiar de Navidad, pero tuvieron que dar la vuelta porque el agua había arrasado parte de la carretera.

El condado de Shasta y otras partes del norte de California permanecen bajo alerta de inundación hasta el mediodía de este lunes, mientras que gran parte del centro de California está bajo aviso de inundación hasta el viernes, según el NWS.

El norte de California experimentará las lluvias más intensas este lunes y el martes, con hasta 12 centímetros de agua esperados en el norte de Sierra Nevada y 7,5 centímetros a lo largo de las regiones costeras, informó el NWS el domingo. La región se encuentra bajo un riesgo de nivel 3 de 4 de lluvias excesivas hasta el martes por la mañana, agregó el NWS en una actualización.

Las inundaciones repentinas también podrían ser un problema en las estribaciones occidentales de las montañas de Sierra Nevada hasta el martes, advirtió el NWS, con posibles deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y aludes de lodo. También se pronostican fuertes nevadas en la Sierra Nevada, donde se esperan entre 60 y 120 centímetros adicionales de nieve, un marcado contraste con la sequía de nieve que actualmente afecta a la región.

Hasta el domingo por la noche, más de 1.000 usuarios se encontraban sin electricidad en el condado de Sierra, en California, lo que representa casi un tercio del total de clientes, según PowerOutage.US.

Para el martes por la noche, la amenaza de inundaciones se desplazará hacia el sur, afectando al centro y sur de California, a medida que otro sistema de tormentas comience a intensificarse frente a la costa. El norte de California se enfrentará a “otra oleada de fuertes precipitaciones” al mismo tiempo y se esperan más lluvias a finales de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Este patrón de clima húmedo no muestra signos de ceder, y es posible que se produzca otra ronda de fuertes precipitaciones desde el día de Navidad hasta el viernes en gran parte de California”, informó el NWS.

Con información de Sarah Dewberry, Danya Gainor y la meteoróloga Allison Chinchar, de CNN.

