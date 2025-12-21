EE.UU. y Ucrania logran avances “constructivos” tras reunión estratégica en Miami

Por Mitchell McCluskey, Mariya Knight y Kevin Liptak, CNN

La delegación de Ucrania mantuvo reuniones “productivas y constructivas” con negociadores estadounidenses y europeos durante el fin de semana, dijeron hoy el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

“Ucrania sigue totalmente comprometida con lograr una paz justa y sostenible,” dijeron Umerov y Witkoff en una declaración conjunta publicada en X. “Nuestra prioridad compartida es detener la matanza, garantizar la seguridad y crear condiciones para la recuperación, estabilidad y prosperidad a largo plazo de Ucrania.”

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron con asesores de seguridad nacional europeos antes de realizar una reunión separada entre Estados Unidos y Ucrania.

Durante la segunda reunión, los negociadores se centraron en desarrollar el plan de paz de 20 puntos introducido por el presidente de EE.UU.Donald Trump y en un marco de garantías de seguridad para Ucrania, según la declaración.

“Se prestó especial atención a discutir los plazos y la secuencia de los próximos pasos,” decía la declaración.

La declaración señaló que Ucrania “valora altamente el liderazgo y el apoyo” de Estados Unidos.

El principal negociador de Rusia Kirill Dmitriev llegó a Florida la tarde del sábado para reunirse con Witkoff y Jared Kushner para hablar sobre un posible fin de la guerra en Ucrania. En una actualización más tarde ese sábado, Dmitriev dijo que las conversaciones “avanzaban de manera constructiva.”

Esta última ronda de conversaciones sigue a una reunión previa entre negociadores que tuvo lugar en Florida a principios de este mes.

Rusia “sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania”, dijo Witkoff tras concluir las conversaciones durante el fin de semana con un alto emisario del presidente de Rusia Vladimir Putin.

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron en el sur de Florida con Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso (RDIF) y enviado especial del Kremlin.

Posteriormente, Witkoff ofreció un breve comunicado: “Rusia sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania”, afirmó. “Rusia valora altamente los esfuerzos y el apoyo de Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano y restablecer la seguridad global”.

El comunicado no indicó si se llegó a algún acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Witkoff y Kushner han estado trabajando para perfeccionar un plan de varios puntos que pondría fin al conflicto mediante garantías de seguridad respaldadas por EE.UU. para Ucrania y concesiones territoriales.

