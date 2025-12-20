Su vida cambió después de sobrevivir al increíble accidente de avión que terminó con la aeronave dada vuelta

Por Alexandra Skores, CNN

Era un viaje de negocios más para Pete Carleton, viajero frecuente de Minnesota: pasar por el control de seguridad, llenar su botella de agua después del control y charlar con sus colegas en la puerta de embarque.

Ese frío día de febrero, poco antes del mediodía, abordó con facilidad el vuelo 4819 de Delta Connection con destino a Toronto. Encontró su asiento, el 9D, junto a la ventana, se puso sus auriculares Beats y escuchó a una de sus bandas de rock canadienses favoritas, The Tragically Hip.

“Subí al avión e hice lo de siempre… sentarme, ponerme los auriculares y desconectar”, dijo. “No hablé con el tipo de al lado. Él tampoco me habló, lo típico de un viaje”.

Todo transcurrió sin problemas hasta que el avión se preparaba para aterrizar y ocurrió lo impensable. El tren de aterrizaje principal falló y el fuselaje del avión se deslizó por la pista. Un ala se desprendió con el impacto. La cola se separó. Cuando finalmente se detuvo, el avión estaba boca abajo. El suelo se convirtió en el techo y el techo en el suelo, dejando a los pasajeros “colgando como murciélagos” de sus asientos.

Este fue uno de una serie de incidentes de alto perfil que plantearon serias dudas sobre la seguridad aérea este año, pero milagrosamente, Carleton y todas las personas a bordo de ese vuelo sobrevivieron.

“Tengo muchísima suerte de haber salido ileso”, dijo Carleton, pero lo que vio y experimentó en ese avión hace 10 meses todavía le provoca ataques de pánico y un nuevo miedo a volar que, según este viajero experimentado, lo acompañará el resto de su vida.

Los detalles de lo que sucedió dentro del avión permanecen vívidos en la memoria de Carleton. A medida que el vuelo de casi 90 minutos llegaba a su fin, “había mucha turbulencia”, dijo. “Simplemente no se sentía bien… Sentí que estábamos aterrizando demasiado rápido”, dijo.

“Chocamos de repente, como si nos hubiéramos estrellado contra una pared, y lo primero que vi fueron llamas por mi ventana”.

Estaba aterrorizado mientras veía las llamaradas por su ventana, mientras el sonido del metal del avión deslizándose sobre el asfalto helado llenaba la cabina. Momentos después, dijo que las llamas simplemente desaparecieron cuando el ala derecha se desprendió del fuselaje del avión.

Cuando la cabina comenzó a girar, “fue entonces cuando… me golpeé la cabeza con fuerza contra el costado”.

“Parecía que estábamos derrapando eternamente y finalmente se detuvo”, dijo Carleton.

La cabina estaba en silencio, excepto por las alarmas que sonaban en los Apple Watch de los pasajeros, ya que los dispositivos detectaron la intensidad del ruido y el impacto, dijo.

Sin rastro del fuego, los primeros pensamientos de Carleton se centraron en asegurarse de tener una oportunidad de sobrevivir.

Mientras colgaban, mirando hacia la parte superior del avión, con la sangre subiéndoles a la cabeza, se fijó en el desconocido al que no le había prestado atención al comienzo del vuelo. El desconocido también se preocupó por él, ayudándolo a desabrocharse el cinturón de seguridad y a bajar.

Carleton cayó sobre el techo del avión, magullándose. Muchos pasajeros intentaban bajar sin lastimar a los demás al caer.

“Ayudé al hombre del asiento de enfrente y a otro más”, dijo Carleton.

Los que estaban a bordo gritaban: “¡Abran la puerta!”, recordó.

Los pasajeros se apresuraron a ayudarse mutuamente en los minutos previos a que se abrieran las puertas.

El combustible del avión se derramó en la cabina, llenando el espacio mientras Carleton, aturdido, gateaba hacia la salida, apartando el equipaje que se había caído de los compartimentos superiores para despejar el camino para sus compañeros de viaje. Un informe preliminar indicó posteriormente que el avión transportaba aproximadamente 6.000 libras de combustible (casi 2.500 litros) en el momento del accidente.

La causa del accidente aún no se ha dado a conocer.

Una vez que finalmente salió del avión, empapado en combustible, caminó unas decenas de pasos desde la aeronave y se dio la vuelta para buscar a uno de sus colegas que ya había escapado del avión.

Carleton se quedó en la pista y vio a dos bomberos saltar del avión justo cuando parte de los restos explotaron. Habían saltado por la misma salida de emergencia por la que él había salido momentos antes.

Se marchó sin nada. Su teléfono, sus medicamentos y su equipaje se quedaron ahí.

Carleton sentía un zumbido en los oídos mientras observaba a una familia con un niño y un hombre con dificultades para respirar subir a un helicóptero, antes de que llegaran dos autobuses para llevar al resto de los pasajeros a la terminal. El olor a combustible del avión era tan penetrante que tuvieron que abrir las ventanas durante el trayecto.

Había una mezcla de emociones en el autobús. Algunos pasajeros lloraban; otros estaban en estado de shock. Algunos tenían videos y fotos del incidente que les mostraban a los demás. Pero todos se cuidaban mutuamente.

Al llegar a la terminal, los pasajeros fueron llevados a una puerta de embarque en desuso, donde la Policía, los paramédicos y el personal de Delta Air Lines los esperaban para atenderlos. También había clérigos de casi todas las religiones.

“Todos nos miraban fijamente al vernos llegar”, dijo Carleton.

Cuando finalmente llegó a su hotel, Carleton se duchó varias veces para intentar quitarse el olor a combustible del avión. Después de cada ducha, decía que salía, seguía oliéndolo y volvía a meterse en la ducha.

Esa noche, fue a tomar una cerveza y a cenar con sus compañeros de trabajo, todavía vestido con la única ropa que tenía: la que estaba impregnada de combustible de avión. Un amable desconocido pagó su cena esa noche.

Gastó alrededor de US$ 170 en llamadas desde su habitación de hotel esa noche, hablando con su esposa, Carolynn, y sus hijos.

A la mañana siguiente, entró en la tienda de regalos del hotel, donde un desconocido, al ver las noticias, se dio cuenta de lo que Carleton había vivido el día anterior. El hombre fue a su camioneta y le trajo una de sus sudaderas para que la usara.

Más tarde esa mañana, la empresa con la que se iba a reunir en Toronto les compró pantalones deportivos y artículos de tocador a él y a sus colegas antes de llevarlos a todos de regreso a casa.

“Con todo lo que está pasando en el mundo, la humanidad se hizo presente por un momento, lo cual fue realmente reconfortante”, dijo Carleton.

Posteriormente, Delta ofreció US$ 30.000 en efectivo, “sin condiciones”, a cada pasajero a bordo del avión. En un comunicado enviado a CNN la semana pasada, un portavoz de Delta declaró: “Para todos en Endeavor Air y Delta, nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal. Por eso seguimos participando activamente en la investigación dirigida por la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá. Por respeto a la integridad de este trabajo, que continuará hasta la publicación del informe final, Endeavor Air y Delta se abstendrán de hacer comentarios”.

Actualmente, unas 55 personas están involucradas en demandas contra Endeavor y Delta a raíz del accidente, según el abogado de Carleton, Jim Brauchle, especialista en derecho aeronáutico de Motley Rice LLC.

Ahora que Carleton se enfrenta al primer invierno desde el accidente aéreo, el frío de Minneapolis no ayuda a superar el trauma que ha sufrido.

“Tuvimos nuestra primera tormenta de nieve”, dijo. “El aullido del viento y la nieve me despertaron y fue como si estuviera de nuevo en la pista de aterrizaje”.

También ha tenido sueños en los que conduce y ve fuego saliendo del suelo y, a veces, de las ventanas, igual que el fuego que vio a través de la ventanilla del avión.

Ahora Carleton pone ruido blanco de fondo mientras duerme, para intentar calmarse.

El trauma también afecta su vida diaria de otras maneras.

Tiene pérdida de audición y su habla ha cambiado. Inmediatamente después del accidente, recuerda que su esposa le dijo que no sonaba igual: su voz era diferente, pero eso no era todo.

“Se levantaba y decía: ‘Bueno, ¿qué me pasa? ¿Adónde voy? ¿Qué estoy haciendo?’. Ese tipo de cosas. Fue muy difícil”, dijo su esposa Carolynn sobre los días posteriores al accidente.

Dijo que ha tenido que ser muy paciente.

“Es diferente. Escucha, pero no escucha de verdad. Responde, pero no del todo”, dijo Carolynn.

Actualmente, Carleton sigue trabajando, pero no viaja. Dice que el trabajo ha sido terapéutico, pero reconoce que las cosas aún no han vuelto a ser como antes. “Me tomé un tiempo para recuperarme… pero sí, ya no soy el mismo que era antes”.

Volar sigue siendo un desafío; solo ha volado unas pocas veces desde el incidente y dice que no puede hacerlo solo. En uno de los vuelos, le agarró la mano a su esposa durante todo el trayecto.

Tiene pensado viajar en tren con su esposa y le gustaría ir al extranjero cuando se jubile. Dijo que todavía planea volar con Delta, pero no en invierno.

Aunque los ataques de pánico, el miedo a volar en invierno y otros factores que desencadenan el trauma aún persisten, Carleton ha encontrado una vía de escape que está teniendo un efecto positivo en su vida.

Ha profundizado en su fascinación por las aves rapaces y contribuye a la conservación de la vida silvestre como voluntario en el taller de carpintería de un centro de aves rapaces en Minneapolis. Es un pequeño paso, pero lo ve como un comienzo. Dice que quiere encontrar otras maneras de cambiar el mundo que lo rodea con esta segunda oportunidad.

“Quiero retribuir a la sociedad”, dijo.

Carleton se da cuenta de que el horrible suceso de Toronto probablemente lo perseguirá el resto de su vida. Y aunque está agradecido de haber sobrevivido, no puede evitar preguntarse: “¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué se supone que debo hacer?”.

