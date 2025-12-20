Mueren nueve personas en un tiroteo en Sudáfrica. La Policía sigue en búsqueda de los autores

Por Larry Madowo y Chris Lau, CNN

Al menos nueve personas murieron en un tiroteo en una taberna a las afueras de la ciudad sudafricana de Johannesburgo durante la madrugada de este domingo, según informó la Policía.

Los agentes estaban buscando a una decena de sospechosos por el tiroteo, cuyo motivo no estaba claro, indicó la fuerza.

El ataque ocurrió a la 1:00 a.m. hora local en el local de Bekkersdal, un municipio al suroeste de Johannesburgo, y también dejó a otras 10 personas heridas, según una publicación de la Policía en X.

“Se informa que unos 12 sospechosos no identificados en una kombi blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica, haciendo un llamado a los testigos para que proporcionen información.

Los tiroteos masivos son comunes en Sudáfrica, que tiene la economía más grande del continente pero también una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

El año pasado, los homicidios alcanzaron su nivel más alto en 20 años; según estadísticas policiales trimestrales de 2024, alguien fue asesinado en el país aproximadamente cada 20 minutos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.