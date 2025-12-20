Michaela Benthaus, la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

Por Jackie Wattles, CNN

Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial y mecatrónica alemana de 33 años que trabaja en la Agencia Espacial Europea, se ha convertido en la primera persona en silla de ruedas en cruzar la Línea de Kármán, la demarcación que se utiliza comúnmente para definir el espacio exterior y que se encuentra a 100 kilómetros sobre el nivel del mar.

Su histórico viaje a bordo de una cápsula New Shepard de Blue Origin despegó este sábado por la mañana desde las instalaciones de lanzamiento de la compañía cerca de Van Horn, Texas.

La misión, conocida como NS-37, es el decimosexto lanzamiento suborbital de turismo espacial realizado por Blue Origin, la empresa de cohetes financiada por Jeff Bezos y fundada en 2000 con el objetivo de ampliar el acceso al espacio, incluso para entusiastas que no encajan en el perfil típico de un astronauta.

“Siempre quise ir al espacio, pero nunca lo consideré algo que realmente pudiera hacer”, declaró Benthaus a CNN antes del vuelo.

“¿Será el espacio para personas con una pierna amputada pero que aún pueden caminar un poco?”, se preguntaba Benthaus antes de conseguir un asiento en una cápsula New Shepard. “Quizás tener una lesión medular sea una discapacidad demasiado grande”.

Benthaus, una aventurera de toda la vida, sufrió una lesión medular en un accidente de ciclismo de montaña en 2018. Le contó a CNN que su entusiasmo por la exploración espacial creció a partir de ese momento, ya que centró sus energías en los desafíos de ingeniería e investigación que podía abordar utilizando una silla de ruedas para su movilidad.

Su vuelo a bordo del New Shepard duró alrededor de 10 minutos, durante los cuales el cohete encendió sus motores para impulsar a Benthaus y a sus cinco compañeros de tripulación a más de tres veces la velocidad del sonido y superar la Línea de Kármán.

El New Shepard está diseñado para ofrecer a los pasajeros unos minutos de ingravidez en la parte superior de la trayectoria de vuelo, antes de que la gravedad comience a arrastrar la cápsula de regreso a la Tierra.

Benthaus le contó a CNN en una entrevista previa al vuelo que planeaba usar una correa especial para sujetar sus piernas al dejar su asiento y disfrutar de la microgravedad y de una vista única de la Tierra a través de la ventana.

Comentó que ya había experimentado la microgravedad durante un vuelo de entrenamiento parabólico a bordo de un avión. Por lo tanto, esperaba estar más interesada en contemplar las vistas panorámicas que en dar volteretas en la cabina. Benthaus también tiene la intención de utilizar lo que aprenda para mejorar la experiencia de futuros pasajeros que se encuentren en una situación similar.

“Quiero ver cómo funciona esta correa para la pierna y, si no funciona, qué se podría mejorar en el futuro”, dijo.

Había señalado que, antes del vuelo, no estaba claro si podría regresar a su asiento sin ayuda. Hans Koenigsmann, exejecutivo de SpaceX y amigo de Benthaus, viajó con ella y había recibido capacitación para brindarle asistencia en caso de ser necesario.

Como parte de su viaje espacial, Benthaus está recaudando fondos para Wings for Life, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de lesiones de la médula espinal.

