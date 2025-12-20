Elise Stefanik pone fin a su candidatura a gobernadora de Nueva York y no buscará la reelección a la Cámara de Representantes

Por Terence Burlij, CNN

La representante republicana Elise Stefanik anunció este viernes que ponía fin a su breve intento por competir por la gubernatura de Nueva York y que no buscará un nuevo periodo en el Congreso.

“Mientras paso tiempo valioso con mi familia durante esta temporada navideña, he tomado la decisión de suspender mi campaña para gobernadora y no buscar la reelección al Congreso”, escribió Stefanik en una publicación en redes sociales. “No tomé esta decisión a la ligera para nuestra familia”.

El anuncio se produjo menos de dos meses después de que Stefanik lanzara una campaña para desafiar a la gobernadora demócrata Kathy Hochul en 2026, en lo que habría sido una carrera con pocas posibilidades de éxito en un estado con fuerte inclinación demócrata. Recientemente, Stefanik enfrentó a un rival en las primarias, el ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce Blakeman, a quien mencionó en su comunicado.

“Aunque habríamos ganado de forma abrumadora estas primarias, no es un uso efectivo de nuestro tiempo ni de sus generosos recursos dedicar la primera mitad del próximo año en unas primarias republicanas innecesarias y prolongadas, especialmente en un estado tan desafiante como Nueva York”, escribió Stefanik.

El distrito congresional de Stefanik es un territorio conservador; la congresista ganó la reelección en pasado noviembre por 24 puntos y Trump se impuso allí por más de 20 puntos. Esos márgenes superan el promedio de sobre desempeño demócrata en las elecciones especiales de la Cámara de Representantes este año y dificultarían el objetivo del partido de controlar la cámara el próximo año, cuando solo necesita una ganancia neta de tres escaños para obtener la mayoría.

El giro abrupto añade otro capítulo a la trayectoria política de Stefanik. No está claro qué hará a continuación, pero por ahora, está previsto que deje el cargo electo a principios de 2027.

“Elise es un talento enorme, haga lo que haga. Tendrá un GRAN éxito, ¡y estoy con ella en todo!”, publicó el presidente Donald Trump en Truth Social.

Crítica de Trump en el pasado, Stefanik saltó a la fama nacional por su interrogatorio a testigos durante el primer juicio político contra el entonces presidente y se convirtió en una de sus aliadas más visibles en televisión y en la campaña. Respaldó con firmeza su candidatura presidencial de 2024, instando al partido a “unirse en torno al republicano más popular de Estados Unidos”.

Stefanik había ascendido en la jerarquía de liderazgo del partido en la Cámara de Representantes y, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, fue nominada para el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Su nominación fue retirada posteriormente, ya que el Partido Republicano navegaba con una estrecha mayoría y Trump dijo en ese momento que era “esencial que mantuviéramos TODOS los escaños republicanos en el Congreso”.

Eso la llevó a permanecer en la Cámara de Representantes, con al menos un plan para una despedida en su honor descartado y su antiguo puesto de liderazgo ya ocupado por la representante republicana Lisa McClain, de Michigan.

Se presentó en la contienda para gobernadora de Nueva York acusando a Hochul de no hacer lo suficiente para reducir los costos en el estado o luchar contra el antisemitismo, y buscó vincular a la gobernadora con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata que se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Pero Trump no respaldó a Stefanik ni antes ni después de que Blakeman entrara en la carrera. Y en una cordial reunión en el Despacho Oval con Mamdani, Trump se negó a aceptar que Mamdani fuera un “yihadista”, lo que debilitó una de las principales líneas de ataque de Stefanik.

“Ella está ahí afuera haciendo campaña”, dijo Trump a los periodistas, “y a veces se dicen cosas en una campaña”.

Quien gane la nominación republicana enfrentará una dura batalla en Nueva York, un estado sólidamente demócrata, aunque en el que Trump logró avances significativos en 2024. La entonces vicepresidenta Kamala Harris ganó el estado por menos de 13 puntos, frente a la victoria de 23 puntos del expresidente Joe Biden cuatro años antes.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también elogió a su antigua jefa, para quien trabajó como directora de comunicaciones.

“Elise Stefanik ha sido una defensora increíble de la gente de su distrito en el norte del estado de Nueva York, y siempre será una verdadera amiga del presidente Trump. A título personal, Elise fue mi jefa. Es una gran líder y una persona aún mejor. ¡Te queremos, @EliseStefanik!”, publicó Leavitt.

Hochul logró contener un desafío del actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, en la contienda por la gubernatura de 2022, al ganar un mandato completo por menos de 7 puntos tras reemplazar al exgobernador Andrew Cuomo, quien renunció en 2021. Los republicanos no han ganado una elección estatal en Nueva York desde 2002.

El presidente del Partido Republicano de Nueva York, Ed Cox, emitió un comunicado en el que señaló que Stefanik “seguirá siendo una líder de nuestro partido y una voz poderosa de nuestros principios”, al tiempo que respaldó a Blakeman e instó a otros líderes partidistas del estado a hacer lo mismo.

“Bruce es un luchador que ha demostrado que sabe cómo ganar en un terreno político difícil”, dijo Cox.

