¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce? Gracias, Mamá Swift

Travis Kelce podría querer agregar un momento de baile especial con su futura suegra en la recepción de su boda con Taylor Swift.

Gracias al lanzamiento de los nuevos episodios de la docuserie “El fin de una era” en Disney+, ahora sabemos que la madre de la megaestrella, Andrea Swift, fue la MVP cuando la cantante conoció, salió y finalmente se comprometió con Kelce.

Al comienzo del cuarto episodio, Swift está relajada con su gente en un camerino tan grande que su madre comenta sobre su tamaño.

Taylor Swift responde haciendo una comparación con los vestuarios de los jugadores de fútbol y el público se entera de que antes de que la pareja se conociera, los primos de Swift se tomaron una foto frente al casillero de Kelce con los Kansas City Chiefs, donde su número es el 87.

Swift es famosa por su pasión por la numerología, así que, aclaración: dos más 87 es igual a 89 y ella nació el 13 de diciembre de 1989, por lo que realmente deberíamos haber previsto este compromiso.

En cualquier caso, en la serie, nos enteramos de que Swift no tenía ni idea de quién era Kelce.

Su madre entonces cuenta lo que considera una “historia genial”. Después de que Kelce acudiera al podcast “New Heights”, que presenta junto a su hermano Jason Kelce, en julio de 2023, para compartir que había intentado regalarle a Taylor Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono, su madre se enteró.

“Así que, por supuesto, llamé a mi experta residente en los Kansas City Chiefs, mi prima Robin, y le dije: ‘Cuéntame sobre este tipo llamado Travis Kelce’”, recuerda Andrea Swift en la serie. “Y ella dijo: ‘¡Dios mío! Es un tipo estupendo y, ¿sabes qué? ¡Quiere mucho a su madre!’. Dije: ‘ding, ding, ding, ding’”.

Según la matriarca de la familia Swift, el desafío entonces fue cómo lograr que su famosa hija conociera al ala cerrada.

“Siempre he sido muy poco atlética”, explica Taylor Swift. “Porque no lo soy y siempre he pensado: ¿de qué hablaríamos?”.

Pero mamá Swift tomó la iniciativa, llamando a su hija para hacerle saber “hey, hay un chico” y que Kelce era bastante lindo.

“Dijiste algo como ‘Tienes que empezar a hacer algo diferente’”, compartió la joven Swift, riéndose en silencio ante la idea.

“Escucha, fue muy sincero”, explica su madre. “Pensé que era lo más dulce del mundo que viniera a tu espectáculo. Te trajo algo de tu mundo. Para mí, eso realmente dijo mucho”.

Taylor Swift dice que en su primera cita Kelce le explicó el fútbol americano “como si fuera ajedrez violento”.

A partir de ahí, dice la estrella del pop, se “obsesionó” con Kelce y, en consecuencia, se obsesionó con aprender sobre el deporte que practica, lo que dice es “la mayor sorpresa de mi vida”.

Ahora, incluso registra quién está en la lista de reserva de lesionados de los diferentes equipos, afirma.

“Me pregunto, ¿qué significa? ¿Cuál es la gravedad de la lesión?”, dice Swift. “¿Se trata de una lesión del tendón de Aquiles o del tendón de la corva?”

Una forma de ganar puntos en el amor y el conocimiento deportivo, Tay.

