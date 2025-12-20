¿Cómo, cuándo y dónde ver las Úrsidas? La última lluvia de meteoros de 2025

Por Ashley Strickland, CNN

La lluvia de meteoros Úrsidas, que marca el último evento celestial del año, alcanzará su punto máximo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Los observadores del cielo pueden esperar ver de cinco a 10 meteoros por hora entre la medianoche y las 5 a.m., hora de Miami, del lunes, o entre las 9 p.m. del domingo y las 2 a.m., tiempo del Pacífico, del lunes, dijo Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

La lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo alrededor del solsticio de invierno, o el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte, cuando la Tierra está más lejos del sol.

El solsticio de invierno marca la noche más larga del año y coincide con una Luna creciente delgada y tenue, lo que crea cielos perfectamente oscuros para una observación óptima de meteoros.

La lluvia solo será visible para quienes se encuentren en el hemisferio norte porque el radiante, o el punto desde el cual parecen provenir los meteoros, nunca asciende lo suficiente en el cielo para ser visible en el hemisferio sur.

Las Úrsidas se originan en la constelación de la Osa Menor, cerca de la brillante estrella naranja llamada Kochab, dijo Lunsford.

La lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra se encuentra con la corriente de partículas dejadas por el cometa 8P/Tuttle, que pierde material a medida que orbita el Sol, según EarthSky.

La actividad de la lluvia de este año podría verse incrementada por corrientes previas de escombros del cometa, dijo Lunsford.

Cada vez que el cometa 8P/Tuttle atraviesa el sistema solar interior durante su órbita, el objeto celestial deja un nuevo rastro de escombros, agregó. Los rastros son similares, pero no exactamente iguales, lo que significa que la Tierra puede pasar por uno y perder otros.

“Este año se predice que la Tierra pasará por un rastro particular que podría darnos un breve aumento de actividad”, dijo Lunsford por correo electrónico.

La lluvia suele ser ignorada porque produce menos meteoros por hora en comparación con las espectaculares Gemínidas, que alcanzaron su punto máximo hace una semana, y ocurre cerca de las fiestas, cuando las noches suelen ser frías y nubladas.

Pero vale la pena abrigarse bien y buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad para observar la lluvia de meteoros, dijo Lunsford.

“Es muy recomendable intentar observar desde el lugar más oscuro posible”, añadió. “Las personas que observan cerca de las ciudades solo pueden ver menos de 5 meteoros por hora”.

Aconsejó mirar hacia la mitad norte del cielo, pero evitar la tentación de mirar directamente hacia arriba; en cambio, recomendó mirar de la mitad del camino hacia arriba.

Debido a que las tasas de meteoros por hora son menores para las Úrsidas que para las Gemínidas, Lunsford recomienda observar al menos durante una hora para tener la oportunidad de ver meteoros cruzando el cielo.

El año nuevo comenzará con un doble evento celeste.

La luna llena de enero, llamada Luna del lobo, alcanzará su punto máximo el 3 de enero, lo que también coincide con la primera lluvia de meteoros del año, las Cuadrántidas.

Aunque esa lluvia es conocida por producir bolas de fuego brillantes y de movimiento lento en el cielo nocturno, se espera que el brillo de la Luna llena atenúe el espectáculo de meteoros.

