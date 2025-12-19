Venezuela ya no será más la sede de la Serie del Caribe 2026 y se muda a México

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

Entre tensiones, idas y vueltas, la Serie del Caribe se mudará de sede para la edición de 2026. El campeonato, que estaba supuesto a jugarse en Caracas, Venezuela, entre el 1 y el 7 de febrero, será albergado ahora por el hogar de los Charros de Jalisco: Guadalajara.

Esto, tras el acuerdo al que llegó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, tras la negativa de las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México, de enviar a sus respectivos campeones a Venezuela alegando “situaciones ajenas a su control” y “diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional”.

Si bien la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe había recibido la reiteración de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional días atrás, garantizando las condiciones para la disputa del torneo en Caracas, el organismo tuvo que evaluar una sede alternativa para organizar el tradicional campeonato, que se mudará al estadio Panamericano de Guadalajara.

La participación de la delegación venezolana aún está en duda. Más allá de que la invitación está sobre la mesa, la liga de Venezuela aún no emite un pronunciamiento sobre lo que ocurrirá con su campeón en esta temporada.

CNN entabló contacto con la liga para buscar su posición con relación a la retirada de la sede y a su asistencia al torneo ahora que se jugará en México, pero desde el organismo se aseguró que aún no tienen una posición oficial sobre la situación.

Si Venezuela decide no asistir a la Serie del Caribe, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar, aseguró que México enviará dos delegaciones (campeón y subcampeón) para llenar la vacante que deje el conjunto sudamericano en el campeonato. Al torneo también se incorporará la delegación de Panamá.

Guadalajara fue sede de la Serie del Caribe en 2018 y esta será la decimoctava ocasión en la que México albergará el torneo.

