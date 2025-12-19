Marco Rubio afirma que el Gobierno venezolano es “intolerable para Estados Unidos”

Por Kaanita Iyer, CNN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “intolerable”, mientras Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre el país.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien sugirió que el verdadero objetivo del Gobierno con los ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe es derrocar a Maduro, Rubio respondió: “Pueden interpretarlo como quieran”.

Las declaraciones del secretario se producen mientras la administración Trump evalúa la posibilidad de realizar ataques terrestres contra Venezuela. El presidente Donald Trump dijo en una entrevista telefónica con NBC News, publicada este viernes, que no descarta una guerra con el país.

El martes, Trump anunció un “bloqueo total y completo” de los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aplicando una nueva presión económica.

Mientras tanto, Estados Unidos ha continuado atacando supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, en lo que afirma ser un esfuerzo para combatir el tráfico ilegal de drogas provenientes del país.

Wiles declaró en una entrevista publicada esta semana que Trump “quiere seguir hundiendo barcos hasta que Maduro se rinda. Y personas mucho más inteligentes que yo en este tema dicen que lo hará”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.