Ladrones disfrazados de Papá Noel y elfos asaltan tienda de comestibles en Montreal y afirman haberse inspirado en Robin Hood

Era la semana antes de Navidad en una tienda de Montreal, cuando Santa robó víveres y luego salió por la puerta.

Un grupo de ladrones vestidos con disfraces de Santa Claus y de duendes robó carros llenos de víveres de un supermercado en Montreal el lunes por la noche. Luego, un grupo activista se atribuyó el acto, diciendo que fue un golpe inspirado en Robin Hood para proveer alimentos a los necesitados.

La portavoz de la Policía de Montreal, Johany Charland, dijo a CNN que alrededor de las 9:40 p. m. del lunes, un grupo de personas robó “lo que suponemos que es comida” de la tienda.

“La investigación aún continúa”, dijo Charland, con la Policía revisando grabaciones de las cámaras y entrevistando a testigos.

Charland dijo que la Policía no podía comentar sobre el motivo alegado por los activistas.

Un video editado publicado por el grupo activista Les Soulèvements du Fleuve en Instagram muestra a varias personas vestidas con trajes de Papá Noel –completos con largas barbas blancas– y gorras de duende saqueando los estantes de un supermercado Metro en Montreal.

Los víveres, afirma el grupo, fueron luego “redistribuidos” a los necesitados por los “Robins de los Callejones”, una aparente referencia a la legendaria figura de Robin Hood, quien robaba a los ricos para dárselo a los pobres.

El grupo dijo en otra publicación que algunos de los productos se dejaron bajo un árbol en un barrio de Montreal y algunos se distribuyeron a refrigeradores comunitarios. Les Soulèvements du Fleuve incluyó una foto de bolsas de regalo debajo de un árbol, pero no publicó imágenes de la “redistribución”.

“Un puñado de empresas tiene como rehenes nuestras necesidades vitales”, dijo Les Soulèvements du Fleuve en la publicación. “Siguen asfixiando a la población, sacándoles la mayor cantidad de dinero posible, simplemente porque pueden. Para nosotros, esto es robo y ellos son los ladrones”.

Según un reporte de la afiliada canadiense de CNN, CBC, los últimos indicadores de inflación del Gobierno canadiense muestran que los precios de los alimentos en el país crecieron casi un 5 % en un año, a pesar de la disminución de la inflación en otras categorías.

En una declaración a CNN, Geneviève Grégoire, portavoz de la cadena de supermercados Metro, dijo que cualesquiera que sean los motivos alegados, los delitos contra el comercio minorista es “inaceptable”.

“Muchos factores influyen en la inflación de los alimentos, incluyendo interrupciones en la cadena de suministro global, volatilidad en los precios de las materias primas, cambios en las condiciones del comercio internacional y la delincuencia en el comercio minorista”, dijo Grégoire. “Los precios en los estantes reflejan directamente los costos de la cadena de suministro”.

Grégoire añadió que la cadena ha aportado millones de dólares a la caridad, “incluyendo US$ 1,15 millones a bancos de alimentos, y ha proporcionado productos alimenticios por valor de US$ 81,6 millones”.

CNN contactó a Les Soulèvements du Fleuve para obtener comentarios.

