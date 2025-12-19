Honduras cumple 19 días sin saber los resultados de sus elecciones: Asfura encabeza, Nasralla pide ampliar revisión de urnas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Los hondureños votaron el 30 de noviembre para elegir a un nuevo presidente, pero a 19 días de los comicios aún no saben quién gobernará el país después de que la presidenta Xiomara Castro termine su mandato.

El conteo de votos ha avanzado con lentitud desde el mismo cierre de casillas, una situación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a fallas técnicas en el sistema para procesar la información.

Frente a la incertidumbre y las críticas, el CNE también recordó entonces que la ley le da un plazo de 30 días para dar a conocer los resultados oficiales.

A casi tres semanas de que se realizaron las votaciones y mientras existe apenas una estrecha diferencia entre los dos candidatos punteros, Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla —ambos de derecha—, el CNE comenzó el jueves un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que algunos observadores consideran que puede resultar decisivo para saber a favor de quién se inclinará la balanza.

Hasta las 8:30 pm et de este viernes, con el 99,84 % de las actas computadas, Asfura encabeza la contienda. El candidato del Partido Nacional, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene el 40,24 % de los votos. En tanto, Nasralla, del Partido Liberal, cuenta con el 39,65 %. La diferencia por ahora es de solamente 19.544 papeletas.

En este contexto, Nasralla pidió este viernes que el escrutinio especial se amplíe a otras 8.845 urnas pues, según dijo en su cuenta de X, los números que se han publicado hasta ahora “no corresponden a la voluntad del pueblo hondureño”.

Bajo esta misma línea, durante una entrevista con el programa Conclusiones, de CNN, realizada la semana pasada, Nasralla denunció la existencia de un posible fraude y pidió un recuento voto por voto. Días después, el CNE respondió que la ley no lo faculta para llevar a cabo un recuento de este tipo.

Asfura no ha emitido pronunciamientos este viernes. Fue su partido el que dijo en X que sus candidatos a alcaldes que ganaron el cargo en los comicios del 30 de noviembre cierran filas con su abanderado y con lo que ya perfilan como un triunfo.

“Nuestros alcaldes defienden cada acta, cada voto y la voluntad del pueblo hondureño, convencidos de que con Papi habrá desarrollo, respeto y apoyo para los 298 municipios del país, sin exclusiones. El Partido Nacional está unido, firme y organizado. La voluntad del pueblo hondureño se respeta”, señaló la formación política.

Mientras el escrutinio avanza, Ana Paola Hall, una de las consejeras del CNE, dijo este viernes que el órgano se mantiene en comunicación con las Fuerzas Armadas para el resguardo del proceso y pidió que todos los actores políticos respeten las tareas aún en marcha.

“Esperamos que el resto de la institucionalidad del país, también actúe bajo el mandato constitucional y legal que les corresponde. ¡Honduras es primero!”, dijo Hall en X.

Un día antes, la presidenta Xiomara Castro señaló en un acto público que, a pesar de lo que llamó “difíciles circunstancias”, respetará el resultado y a quien el CNE declare ganador, con lo que a partir de ese momento comenzará una “transición pacífica” para que el nuevo Gobierno arranque funciones en 2026.

Previamente, la mandataria había denunciado la presunta intervención de Trump en las elecciones de Honduras, no solo al expresar su apoyo hacia Asfura sino al descalificar a la candidata oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien está en la tercera posición con alrededor del 19 % de los sufragios.

Ahora, la declaración de Castro sobre que respetará el resultado de los comicios contrasta con los más recientes posicionamientos de Libre, que el 5 de diciembre pidió anular la elección, porque considera que se “adulteró” la voluntad popular, y esta semana realizó protestas contra “el golpe electoral en curso y denunciar la injerencia extranjera que pretende imponer un fraude contra la voluntad popular”.

Honduras se encamina al cierre de 2025 sin saber aún quién será su próximo presidente. Hay señales de que el país tendrá que esperar hasta el penúltimo día del año para poder conocer ese nombre.

