Datos de rastreo muestran que un petrolero sancionado entró en aguas venezolanas, desafiando el bloqueo de Trump

Un petrolero y químico sancionado por Estados Unidos ha entrado en aguas venezolanas, según mostraron datos de rastreo de barcos, a pesar de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró un “bloqueo total y completo” a dichos buques que transitan por el país.

El barco con bandera de Gambia, llamado Hyperion, fue visto cerca de una refinería frente a la Bahía de Amuay, en Venezuela, el viernes después de navegar por el Caribe, según datos de rastreo de barcos.

El barco había sido sancionado por Estados Unidos el 10 de enero de 2025, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos energéticos de Rusia.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

Venezuela criticó el bloqueo a principios de esta semana, calificándolo de “una amenaza temeraria y grave”. Dijo que continuaría defendiendo su soberanía e intereses nacionales.

Trump ordenó el bloqueo después de que EE.UU. incautara un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela la semana pasada.

Los bloqueos se consideran un acto de guerra según algunos tratados internacionales.

La semana pasada, EE.UU. anunció sanciones contra compañías navieras y buques que, según dice, ayudan a mover petróleo venezolano. Tres sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, así como otro empresario vinculado a Maduro, también fueron incluidos en la lista de sanciones.

Estados Unidos impuso sanciones adicionales el viernes a otros miembros de la familia Maduro, incluida su cuñada.

Las sanciones forman parte de una campaña de presión que lleva meses contra el Gobierno de Venezuela. EE.UU. ha realizado ataques militares mortales en el Caribe y el Pacífico y ha ejercido presión económica contra Caracas como parte de lo que ha descrito como una guerra contra el narcotráfico.

Maduro ha dicho que EE.UU. busca un cambio de régimen junto con la apropiación del territorio y los recursos de Venezuela. EE.UU. ha rechazado esa caracterización, acusando a Maduro de ser ilegítimo y un narcotraficante.

