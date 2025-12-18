Trump lleva meses prometiendo que atacará Venezuela “pronto”

Por Betsy Klein, CNN

Según el presidente Donald Trump, podría ocurrir “pronto” un ataque terrestre contra Venezuela.

Lleva diciendo eso desde mediados de septiembre. Durante ese tiempo, ha insinuado públicamente o prometido abiertamente una acción militar estadounidense en tierra al menos 17 veces, según un análisis de CNN sobre sus declaraciones.

La amenaza retórica del presidente ha sido respaldada por una gran demostración de fuerza en la región, que incluye aproximadamente 15.000 soldados estadounidenses y más de una docena de buques de guerra, además de al menos 12 ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe.

La semana pasada, Estados Unidos confiscó un petrolero cargado de crudo venezolano frente a las costas del país. Y el martes, Trump anunció un “bloqueo total y completo” de los tanqueros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que ejerce una nueva presión económica sobre Caracas.

El Gobierno de Trump ha presentado sus ataques marítimos como un esfuerzo para reprimir el flujo ilegal de drogas y migrantes desde Venezuela.

Sin embargo, sus acciones también han puesto de manifiesto una amplia campaña de presión contra el presidente Nicolás Maduro, cuya destitución, según la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, es el verdadero objetivo de la administración.

“Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará”, dijo Wiles sobre Trump en una entrevista con Vanity Fair publicada esta semana.

Trump ha sido informado por su equipo sobre una serie de opciones para Venezuela, incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales clave o rutas de tráfico de drogas, o un intento más directo de eliminar a Maduro.

Pero mientras el presidente parece estar todavía considerando una decisión, ha invocado repetidamente la amenaza de incursiones en tierra, e incluso ha mencionado el tema sin que nadie se lo pidiera y en eventos no relacionados.

“Les estamos avisando a los cárteles ahora mismo. También los vamos a detener. Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos. Y ya lo verán”, prometió Trump en un evento el 15 de septiembre sobre la asistencia federal a las fuerzas del orden de Memphis, días después de que comenzaran los ataques con barcos.

Durante su discurso del 5 de octubre a los militares estadounidenses a bordo del USS Harry S. Truman en Norfolk, Virginia, Trump advirtió: “Ya no vendrán por mar. Así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra, porque se verán obligados a hacerlo por tierra. Eso tampoco les va a funcionar”.

El 22 de octubre, durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que planeaba “atacarlos muy duro cuando lleguen por tierra”.

El presidente añadió: “Aún no han experimentado eso, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que estamos haciendo cuando lleguemos al terreno. No tenemos por qué hacerlo”.

Al día siguiente, en una mesa redonda sobre seguridad nacional, Trump declaró: “La tierra será el siguiente paso”.

El presidente ofreció un cronograma “muy breve” cuando habló con periodistas a bordo del Air Force One el 24 de octubre.

En una reunión del grupo de trabajo de la FIFA el 17 de noviembre, se negó a descartar la presencia de tropas estadounidenses en Venezuela. Y al hablar por teléfono con las tropas estadounidenses el Día de Acción de Gracias, dijo: “La gente no quiere hacer entregas por mar, y empezaremos a detenerlas también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Al convocar a su gabinete el 2 de diciembre, Trump señaló que los ataques terrestres serían “más fáciles” que los marítimos.

“Estamos realizando estos ataques y también vamos a empezar en el terreno. Ya sabes, el terreno es mucho más fácil, mucho más fácil”, expuso.

El 3 de diciembre, sugirió que “vamos a empezar muy pronto en tierra”.

En una cena de homenaje al Centro Kennedy el 6 de diciembre, prometió: “Vamos a iniciar el mismo proceso en el terreno porque conocemos todas las rutas. Conocemos cada casa. Sabemos dónde viven”.

En una entrevista con Politico el 8 de diciembre, Trump aumentó la intensidad hasta el punto de “muy pronto”. Dijo “muy pronto” durante la firma de un decreto tres días después. Y al día siguiente, al homenajear al equipo olímpico masculino de hockey estadounidense “Miracle on Ice”, causó sorpresa al usar por primera vez el presente.

“Y ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder”, advirtió.

Esta semana, volvió al “vamos a empezar” mientras hablaba en un evento sobre defensa fronteriza.

“Vamos a empezar a atacarlos en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer, francamente”, reiteró.

Pero las amenazas de Trump adquirieron una nueva dimensión económica el martes cuando anunció el bloqueo de los petroleros, sugiriendo que Venezuela ceda tierras, petróleo y activos a Estados Unidos.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Seguirá creciendo, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

En conjunto, los comentarios han dejado a Caracas alerta, preparándose para que el presidente cumpla con sus amenazas.

