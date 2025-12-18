Trump anuncia el envío de cheques de US$ 1.776 a casi un millón y medio de militares antes de Navidad

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que emitirá cheques para miembros de las Fuerzas Armadas con un valor de $1.776 — en honor al año de la independencia de Estados Unidos—, a los que denominó “dividendo del guerrero”.

“1.450.000 militares recibirán un dividendo especial, al que llamamos ‘dividendo del guerrero’, antes de Navidad. Un dividendo del guerrero. En honor a la fundación de nuestra nación en 1776, enviamos a cada soldado $1.776”, declaró Trump durante su discurso televisado a la nación.

“Y los cheques ya están en camino”.

Trump atribuyó los fondos a los aranceles, aunque no especificó cómo se financiaría la iniciativa.

“Ganamos mucho más dinero de lo que nadie pensaba gracias a los aranceles, y el proyecto de ley nos ayudó. Nadie lo merece más que nuestras Fuerzas Armadas, y felicito a todos”, declaró Trump.

El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó al Pentágono el pago de US$ 2.600 millones como “suplemento único de la asignación básica para vivienda a todos los militares elegibles en los grados salariales O-6 e inferiores”, declaró a CNN un funcionario de alto rango de la administración.

Aproximadamente 1,28 millones de militares del Componente Activo y 174.000 militares del Componente de Reserva recibirán este suplemento, según el funcionario. En la agenda política de Trump, aprobada durante el verano, el Congreso asignó US$ 2.900 millones al Departamento de Defensa, que la Casa Blanca ha rebautizado como Departamento de Guerra, para complementar el derecho a la Asignación Básica para Vivienda, según el funcionario.

“Este pago único ejemplifica el compromiso continuo del departamento con la mejora de la vivienda y la calidad de vida de nuestros militares y sus familias”, declaró el funcionario.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro para obtener más información sobre los pagos.

