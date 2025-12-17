Tribunal de apelaciones permite que Trump mantenga despliegue de la Guardia Nacional en Washington por ahora

Por Devan Cole, CNN

Un tribunal federal de apelaciones falló a favor de permitir que el presidente Donald Trump continúe con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington.

En una decisión unánime emitida el miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington suspendió indefinidamente una orden de un tribunal inferior que exigía a Trump retirar a miles de miembros de la Guardia Nacional de las calles de la ciudad. El tribunal ya había suspendido temporalmente esa orden mientras consideraba si la suspendía por un período más largo.

El tribunal de apelaciones declaró que, dado el estatus de la ciudad como distrito federal, es probable que Trump tenga éxito en una demanda presentada por el fiscal general de la capital sobre el despliegue de soldados tanto de la guardia de la ciudad como de las de varios estados gobernados por el Partido Republicano.

Sin la intervención del tribunal, escribió la jueza Patricia Millett en nombre del panel de tres jueces, se produciría una “profunda alteración en la vida de miles de militares que ya llevan cuatro meses desplegados”.

“La orden del presidente implica un interés fuerte y particular en la protección de las funciones y propiedades del Gobierno federal dentro de la capital del país”, añadió Millett, nombrada por el expresidente Barack Obama.

Los otros dos miembros del panel fueron designados por Trump para el tribunal de apelaciones durante su primer mandato.

Según la orden del miércoles, Trump puede mantener a los miembros de la Guardia Nacional en el distrito al menos hasta finales de febrero. El tribunal de apelaciones ahora considerará el fondo de la demanda de la ciudad, y es posible que posteriormente falle en contra del despliegue de Trump.

La presencia de varios miles de integrantes de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington ha sido objeto de un nuevo escrutinio en las últimas semanas tras el tiroteo de dos miembros del servicio el mes pasado, en el que uno murió y otro terminó en estado crítico.

Justo después del tiroteo, los abogados del Gobierno de Trump solicitaron al tribunal que suspendiera el fallo de la jueza de distrito Jia Cobb, pero no mencionaron el ataque en los documentos judiciales.

El litigio en la capital del país se desarrolla mientras continúan una serie de casos separados sobre el despliegue de tropas por parte de Trump en otras ciudades y estados gobernados por demócratas en todo Estados Unidos.

