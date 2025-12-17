Las 5 cosas que debes saber este 17 de diciembre: Venezuela, desempleo en EE.UU. y deportados latinoamericanos

Por Jose Rivera, CNN en Español

El desempleo en EE.UU. golpea de manera desproporcionada a los latinos. La presidenta de Honduras denuncia que Juan Orlando Hernández planifica “un golpe”. ¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en la Universidad de Brown? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Con la medida, anunciada en una publicación en Truth Social, el mandatario intensificó su retórica contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En medio de la incertidumbre y las protestas en Honduras tras las elecciones del 30 de noviembre, que aún no han decidido a un ganador, la presidenta Xiomara Castro denunció que Juan Orlando Hernández, el exmandatario indultado por Donald Trump, planea “un golpe” en contra de su Gobierno. Hernández lo niega.

En medio de un clima económico cada vez más tenso en Estados Unidos, los trabajadores latinos padecen un impacto desproporcionado del desempleo frente al promedio nacional, según el más reciente informe de empleo, correspondiente a noviembre de 2025.

Uno de los dos adolescentes que murieron en el tiroteo de la Universidad de Brown, en Rhode Island, era un aspirante a neurocirujano que cursó la secundaria en Virginia. La otra víctima era una joven descrita como una “luz brillante” de una iglesia en Alabama. El campus permanece en vilo mientras el atacante sigue prófugo.

Nick Reiner fue acusado de dos cargos de homicidio premeditado en relación con el mortal apuñalamiento de sus padres, Michele y Rob Reiner, según la Oficina del Fiscal del Distrito del condado de Los Ángeles. También enfrenta una acusación especial por supuestamente haber usado un cuchillo.

¿Cuántas veces ha ganado Aitana Bonmatí el premio The Best como mejor futbolista del año?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Películas de Argentina, España y Brasil, en la preselección de mejor cinta internacional de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las listas previas a la nominación en enero de varias de las categorías de los premios Oscar. En la categoría de mejor película internacional quedaron en la preselección la película argentina “Belén”, la brasileña “O Agente Secreto” y la española “Sirât”.

Pronóstico del tiempo en EE.UU. para Navidad: un cambio de patrón meteorológico podría derretir la nieve

El clima frío ha dominado gran parte del norte de Estados Unidos desde el Día de Acción de Gracias, pero un cambio de patrón amenaza con arruinar las posibilidades de una Navidad con nieve para muchas zonas.

La FIFA rebaja el precio de algunos boletos para el Mundial 2026 a US$ 60 tras el enojo de hinchas en todo el mundo

Tras la reacción negativa mundial, la FIFA redujo drásticamente el precio de algunas entradas para la Copa del Mundo de 2026 para los seguidores más fieles de sus equipos. Algunos recibirán asientos por US$ 60 para la final, en lugar de pagar US$ 4.185.

200.000

Hubo al menos 200.000 deportados latinoamericanos en 10 meses: la ofensiva de control inmigratorio de Trump separa familias y afecta al campo.

“(Trump) tiene la personalidad de un alcohólico”

—Lo dijo Susie Wiles, la secretaria general de la Casa Blanca, al dar una serie de evaluaciones inusualmente sinceras y, en ocasiones, poco favorecedoras sobre el presidente en una entrevista a Vanity Fair.

El divertido entrenamiento del único panda marrón y blanco en cautiverio

En un centro de investigación en la provincia de Shaanxi, al noroeste de China, Qi Zai, el único panda marrón y blanco del mundo en cautiverio, realiza su rutina de gimnasia para fortalecer sus patas traseras.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Aitana Bonmatí conquistó su tercer premio The Best. Lleva tres años consecutivos ganando el galardón de la FIFA.

