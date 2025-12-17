Aerolíneas extienden la suspensión de vuelos a Venezuela. ¿Cuántas siguen operando en el país?

Por CNN Español

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció este martes la extensión de la suspensión teporal de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero.

Según detallaron desde la empresa en un comunicado, están a la espera de “que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos”. Copa Airlines suspendió, al igual que otras empresas, sus operaciones hace dos semanas ante el aumento de la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.

En tanto, para satisfacer la alta demanda de la época festiva, Copa informó que “ha incrementado su frecuencia de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela”.

En medio de las tensiones entre Venezuela y EE.UU., ya son varias las aerolíneas que extendieron la suspensión de los vuelos al país desde que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona. La situación se complicó aún más el 29 de noviembre cuando Donald Trump dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”.

La aerolínea española Air Europa también amplió hasta el 31 de diciembre la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, con lo que se sumó a Iberia y Plus Ultra, que ya habían anunciado la cancelación de las operaciones hacia o desde Venezuela hasta la misma fecha.

Las aerolíneas internacionales que conectan Venezuela con el mundo tienen sus licencias suspendidas por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano.

Mientras miles de venezolanos viven en ansiedad e incertidumbre y ven truncada la posibilidad de reunirse con sus familiares para las fiestas, solo las compañías locales Laser, Avior y la estatal Conviasa mantienen sus vuelos.

Este martes, la FAA reiteró su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad. “Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo”, dice el aviso, que advierte además que el riesgo podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada.

Esto se da en un marco de extrema tensión en el Caribe, con el despliegue militar de Estados Unidos, conflicto al que se sumó el anuncio de Trump este martes del “bloqueo total” de barcos petroleros sancionados que salen y entran de Venezuela.

Con información de la agencia EFE