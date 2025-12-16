Venezuela rechaza la “grotesca amenaza” de Trump tras el anuncio de un bloqueo en el Caribe a petroleros sancionados

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela rechazó este martes el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que se trataba de una “amenaza grotesca”.

En un comunicado oficial, Caracas aseguró que Estados Unidos estaba “violando el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad”, y que esto era una “amenaza temeraria y grave” contra Venezuela.

“Hacemos un llamado al pueblo de los EE.UU. y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagente amenaza”, agregó.

Trump dijo más temprano el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes — hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, dijo en una publicación de Truth Social.

Noticia en desarrollo.