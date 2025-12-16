Desempleo en EE.UU. golpea de manera desproporcionada a los latinos, los más afectados por la economía

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En medio de un clima económico cada vez más tenso en Estados Unidos, los trabajadores latinos están sufriendo un impacto desproporcionado frente al promedio nacional, según el más reciente informe de empleo correspondiente a noviembre de 2025.

La tasa de desempleo entre los latinos subió al 5 % en noviembre, por encima del promedio nacional de 4,6 %, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La tasa general alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2021, cuando el país aún salía de la recesión provocada por la pandemia del covid-19.

La creación de empleo también se desaceleró, con solo 64.000 nuevos puestos durante noviembre. Aunque los latinos representan cerca del 20 % de la fuerza laboral estadounidense, su tasa de desempleo supera ahora la media nacional.

Tras la publicación del reporte, la organización Voto Latino señaló que los datos reflejan un panorama económico complejo para las comunidades latinas y cuestionó la respuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que las promesas de alivio económico no se han traducido en mejoras tangibles para las familias trabajadoras.

“Mientras la Casa Blanca continúa engañando al público sobre la economía, las cifras cuentan otra historia: los salarios no están siguiendo el ritmo del aumento de los costos y millones de familias se están quedando cada vez más atrás”, dijo la organización en un comunicado.

El aumento del desempleo y el débil crecimiento del empleo están obligando a muchos hogares a reducir gastos básicos, asumir trabajos adicionales o postergar pagos para cubrir necesidades esenciales, según Voto Latino. Y entre los latinos, la presión económica se siente con mayor intensidad.

“La carga es aún más pesada para las comunidades negras y latinas, donde los sacrificios financieros son mayores y el camino hacia la estabilidad cada vez está más fuera de alcance”, señaló la organización.

Los latinos también han dejado sentir su preocupación por la economía en dos encuestas del Pew Research Center publicadas en noviembre: el 61 % considera que las políticas económicas de Trump han empeorado su situación, mientras solo el 15 % cree que han mejorado.

El 67 % dice estar muy preocupado por el precio de alimentos y bienes de consumo, y el 65 % por el costo de la vivienda, según la encuesta realizada en septiembre por Pew. Además, el 53 % señala su preocupación por el precio de la gasolina y la energía, y el 50 % por la dificultad de encontrar empleo.

La encuesta de octubre muestra que uno de cada tres latinos tuvo dificultades para pagar alimentos o víveres (35 %), atención médica (30 %) o renta/hipoteca (30 %) en el último año.

Incluso entre los votantes que apoyaron al presidente, la preocupación por la economía sigue presente, especialmente entre quienes dependen de trabajos con salarios bajos o de asistencia social, según el Pew.

De cara a la elecciones de 2026, Voto Latino señaló que el impacto económico que reflejan los datos podría influir en las prioridades del electorado latino.

“A medida que se acercan las elecciones de 2026, los votantes latinos buscarán líderes que estén dispuestos a enfrentar esta realidad económica y a impulsar políticas que amplíen las oportunidades y la estabilidad para todos”.

