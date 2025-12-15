Vente Venezuela denuncia detención de Melquiades Pulido García, un coordinador de la organización

Por CNN en Español

El movimiento político Vente Venezuela, fundado y dirigido por María Corina Machado, denunció que una unidad de funcionarios del Servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN) se llevó en la mañana de este lunes a Melquiades Pulido García, coordinador de gestión pública de la organización.

Según la versión de Vente Venezuela, el dirigente de 70 años de edad estaba caminando cuando fue interceptado por una camioneta y los funcionarios le informaron que estaba siendo solicitado, tras lo cual se lo llevaron a la fuerza. En este sentido, desde Vente Venezuela advirtieron que Pulido García sufre de Parkinson y que tiene una condición de coagulación que requiere atención médica inmediata para evitar infartos o accidentes cerebro vasculares.

CNN se comunicó con el Ministerio público de Venezuela para confirmar la información sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

La organización conducida por la ganadora del Premio Nobel de la paz 2025 denuncia además que existe “una represión sistemática” contra quienes pertenecen o son cercanos al movimiento político y aseguran que la presión ha aumentado a la par de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela tras una despliegue militar que ya suma unos cuatro meses.

En su cuenta de X, Machado dijo que Maduro era “responsable de la vida y la salud de Melquíadas”.

El Gobierno de Venezuela ha insistido en el pasado en que a todos los detenidos en el país se les respeta los derechos humanos y el debido proceso, y ha tildado a diversos informes internacionales sobre detenciones arbitrarias de “injerencistas” y a las denuncias de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.

