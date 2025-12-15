¿Qué pasó en el tiroteo de Sydney, Australia, en el que murieron 15 personas?

Por Hilary Whiteman, Angus Watson y Mitchell McCluskey, CNN

Al menos 15 personas murieron el domingo en un atentado terrorista contra la comunidad judía que celebraba la primera noche de Janucá en la famosa playa Bondi de Sydney.

Unas 1.000 personas se habían reunido en una zona verde del Parque Archer cuando al menos dos hombres armados abrieron fuego a las 06:47 p.m. hora local.

Los sospechosos del tiroteo mortal en la playa Bondi de Australia eran padre e hijo, según declaró el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa el lunes por la mañana.

Posteriormente, los medios australianos identificaron a ambos como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24. El joven, que se encuentra en estado crítico pero estable en el hospital, nació en Australia, mientras que su padre, quien murió en el lugar de los hechos, emigró al país en 1998.

Se trata del peor tiroteo masivo ocurrido en Australia desde que una masacre ocurrida hace casi 30 años llevó al país a introducir algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.

Esto es lo que sabemos:

Al menos 15 personas murieron cuando el atacante comenzó a disparar menos de dos horas después de que comenzara un evento de Janucá que debía empezar a las 5 p. m., hora local. Una niña de 10 años, un rabino, un sobreviviente del Holocausto y un joven francés se encontraban entre las víctimas del tiroteo.

Matilda, de 10 años, a quien su tía describió como una “niña muy dulce y feliz, con una hermosa sonrisa”, resultó herida en el tiroteo y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron salvarla sin éxito.

Otra víctima fue un sobreviviente del Holocausto llamado Alex Kleytman, quien murió mientras protegía a su esposa Larisa de las balas de uno de los atacantes, según la organización judía Jabad.

El rabino Eli Schlanger, de 41 años, quien organizó el evento y se desempeñó como rabino asistente en Jabad de Bondi, y el rabino Yaakov Levitan, secretario del Beth Din de Sydney, también murieron, según Jabad. El grupo también identificó a Reuven Morrison, residente de Melbourne originario de la URSS, como una de las víctimas fallecidas.

Un joven ciudadano francés llamado Dan Elkayam también murió, según informó el presidente Emmanuel Macron.

El evento se anunciaba con “entretenimiento en vivo, música, juegos y diversión” para todas las edades. Las familias se habían reunido en el césped, los bañistas estaban en el océano y los testigos recuerdan haber visto a gente bailando y tocando tambores.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que los servicios de emergencia fueron llamados a Campbell Parade, la calle que bordea la playa de Bondi, poco antes de las 7 p.m., tras recibir informes de un tiroteo. Cientos de residentes y turistas huyeron de los disparos, muchos de ellos quitándose los zapatos en su prisa por escapar.

Belinda Clemens estaba sentada en las rocas cerca del norte de Bondi cuando escuchó disparos. “Sonó como fuegos artificiales y luego se hizo evidente que era un tiroteo porque la gente corría en todas direcciones”, declaró Clemens a CNN.

Amy Gunia, redactora de CNN, acababa de llegar a Sydney desde Hong Kong para pasar unas vacaciones familiares con su esposo, su hijo pequeño y su bebé. Su familia acababa de cenar temprano en North Bondi y caminaban de regreso al sur, pasando por el Bondi Pavillion, cuando oyeron ruidos.

“Me di la vuelta pensando que tal vez eran fuegos artificiales o algo festivo”, dijo Gunia. “Teníamos dos niños en cochecitos y vimos a gente corriendo cerca del pabellón. Enseguida se desató el pánico”.

“Había una sensación de incredulidad de que algo así pudiera pasar en Australia”.

Veintisiete personas están siendo atendidas en hospitales de Sydney tras resultar heridas en el tiroteo masivo, según una actualización del Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur publicada el lunes.

Esta cifra es inferior a la del informe anterior del primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minn, quien indicó que 38 personas estaban siendo atendidas en el hospital.

La Policía de Nueva Gales del Sur especificó previamente que al evento asistieron niños y familias. Las víctimas tienen entre 10 y 87 años, según el primer ministro.

Un transeúnte que arrebató un arma a uno de los presuntos atacantes durante el tiroteo ha sido identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 años, cuyos padres refugiados acababan de llegar de Siria, según funcionarios y medios australianos.

Las dramáticas imágenes del enfrentamiento, que han sido vistas millones de veces en redes sociales, muestran a Ahmed agazapado detrás de un coche y lanzándose contra el atacante que acababa de disparar su arma.

Ahmed resultó herido tras recibir un disparo de uno de los atacantes y fue trasladado al hospital, donde permanece, según 7News, afiliada de CNN.

Sus acciones fueron elogiadas por las autoridades australianas.

“Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía”, declaró el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

La policía estableció una zona de exclusión alrededor de un coche que se encontró aparcado en Campbell Parade, que se creía que estaba equipado con “varios artefactos explosivos improvisados”.

La unidad de rescate de desactivación de bombas trabajó en el vehículo, y la policía confirmó posteriormente que los artefactos explosivos improvisados ​​habían sido retirados.

La policía incautó seis armas propiedad de Sajid Akram, según declaró Lanyon en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, sin identificar al sospechoso. Lanyon añadió que el atacante tenía licencia de armas de fuego desde hacía “aproximadamente 10 años” y que no se había producido ningún incidente durante ese tiempo.

El primer ministro Anthony Albanese anunció el lunes sus planes de reforzar la ya estricta legislación sobre armas con nuevas medidas que restringirán la obtención de licencias.

Albanese convocó una reunión del Comité de Seguridad Nacional el domingo por la noche y condenó el ataque.

“Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá —que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe—, un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, declaró Albanese en declaraciones públicas.

La comunidad judía y sus rivales políticos han acusado a Albanese de no hacer lo suficiente para combatir el auge del antisemitismo.

Tras los atentados del 7 de octubre de 2023, y mientras Israel libraba su guerra contra Hamas en Gaza, los índices de antisemitismo se dispararon en Australia. El gobierno nombró a Jillian Segal como enviada especial para combatir el antisemitismo, junto con un enviado especial para abordar la islamofobia.

A principios de este mes, el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, el máximo organismo que representa a 200 grupos judíos, publicó un informe que indicaba que el número de incidentes antisemitas se mantenía en “niveles sin precedentes”.

En 2025 se reportaron 1.654 ataques antisemitas, un 19 % menos que los 2.062 registrados en 2024. La mayoría de los incidentes en 2025 fueron insultos seguidos de grafitis, según el ECAJ.

Mike Burgess, director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), declaró el domingo que el nivel de amenaza de Australia se mantiene sin cambios en “probable”.

“Probable significa que hay un 50% de probabilidad de un acto terrorista, y desafortunadamente hemos visto ese horrible acto ocurrir esta noche en Australia”, dijo.

Naveed Akram, el joven presunto atacante, había llamado previamente la atención de las autoridades, pero no se le consideró una amenaza, informaron las autoridades australianas el lunes, sin identificar directamente al sospechoso.

Los líderes judíos habían advertido sobre el odio dirigido a la comunidad, expresado en grafitis y ataques incendiarios contra sinagogas y lugares de reunión de la comunidad judía.

La Asociación Judía Australiana declaró en un comunicado publicado en X que el trágico ataque era “totalmente previsible”.

“El gobierno de Albanese recibió numerosas advertencias, pero no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”, declaró la organización. “Esta noche, muchos judíos se preguntan si tienen futuro en Australia”.

El Consejo Judío de Australia afirmó que el ataque dejó a sus miembros “horrorizados y conmocionados”.

“Muchos miembros de nuestra comunidad acaban de recibir la peor noticia de sus vidas”, declaró el grupo en un comunicado.

Ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Berlín y Londres, reforzaron la seguridad para los eventos de Janucá del domingo tras el ataque.

El presidente israelí, Isaac Herzog, interrumpió una reunión pública el domingo por la mañana, hora local, para declarar que “en este mismo momento, nuestros hermanos y hermanas en Sydney, Australia, están siendo víctimas de un ataque terrorista durante el encendido de la vela de Janucá en un evento de Jabad en Bondi Beach”.

Aseguró que fueron “atacados por viles terroristas”.

“Hemos advertido repetidamente al gobierno australiano sobre la urgente necesidad de erradicar el antisemitismo criminal y creciente en Australia”, añadió Herzog.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, se mostró horrorizado y condenó al gobierno australiano.

“Esto es el resultado de la furia antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años”, declaró Sa’ar en una publicación en X.

Otros líderes de todo el mundo enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas, incluido el primer ministro de Nueva Zelandia, Christopher Luxon, quien se declaró “conmocionado por las angustiosas escenas en Bondi”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó la noticia del tiroteo de “profundamente angustiosa”. Líderes de países como Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Austria, Suecia, Noruega, Finlandia, Ucrania, Moldavia, Serbia, Estonia y Lituania también expresaron sus condolencias.

