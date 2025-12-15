La reacción de Trump a la muerte de Reiner es indefendible, pero Estados Unidos ya ha pasado por esto antes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Por supuesto, el presidente Donald Trump redobló la apuesta con su publicación de mal gusto en las redes sociales sobre el director de Hollywood Rob Reiner.

Trump nunca duda de sí mismo, no importa cuán atroces sean sus acciones o palabras.

Ha jugado este juego durante años, utilizando los insultos y la consiguiente indignación como herramienta de poder que consolida su estatus de outsider y siembra nuevas disputas —que sus partidarios adoran— contra las élites políticas y mediáticas.

Así que la pregunta que surge de sus diatribas sobre el director de “Cuando Harry conoció a Sally” no es si son extremadamente ofensivas. Lo son.

Tampoco es probable que las consecuencias destruyan políticamente a Trump. Un comportamiento extravagante nunca lo ha derribado. Y su compulsión de convertir la tragedia en algo sobre sí mismo al declarar que Reiner murió por la ira que él provocó sobre el “síndrome de trastorno por Trump” no sorprenderá a nadie.

Pero el último ataque de Trump a la decencia llegó en un momento sin precedentes en su trayectoria política. Ha sufrido revueltas inauditas por parte de los republicanos: en Indiana por su campaña de redistribución de distritos electorales para las elecciones de mitad de mandato, y en la Cámara de Representantes por los archivos de Epstein.

Ha perdido el contacto con los votantes debido a los altos precios de los alimentos, la atención médica y la vivienda.

Los índices de aprobación de Trump también se han desplomado. Y algunos republicanos imaginan un futuro libre de todo el lastre que trae consigo su presidente.

Quizás su desdén por Reiner, un crítico acérrimo de Trump y recaudador de fondos demócrata, fuera otro de sus frecuentes intentos de desviar la atención.

Quizás solo fuera una válvula de escape para su ardiente sed de venganza, incluso contra adversarios fallecidos. (Acusó a Reiner de ser uno de los instigadores de la controversia sobre Rusia durante su primer mandato).

El primer arrebato de Trump en Truth Social fue tan ofensivo que era necesario comprobar que fuera real y no obra de un impostor de inteligencia artificial.

Pero su negativa a repudiar sus sentimientos más tarde en el Despacho Oval fue una ventana a su estado de ánimo actual, su deteriorado estado político y conducta pública tras haber llamado recientemente “cerda” a una reportera.

La historia sugiere que Trump superará la controversia sobre Reiner, quien fue encontrado muerto junto con su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Brentwood, California, el domingo.

Muchos simpatizantes de MAGA en las redes sociales el lunes parecieron considerar sus comentarios como una muestra de veracidad y autenticidad.

Pero este escándalo podría subrayar la pérdida de conexión de Trump con la mayor parte del país. Refuerza la sensación de que sigue obsesionado con sus propios agravios en lugar de centrarse en trabajar por todos los estadounidenses.

Cualquiera con autoridad en los negocios o los medios de comunicación que hubiera criticado públicamente a Reiner horas después de su muerte probablemente habría sido despedido. Trump no tiene esas preocupaciones.

Pero antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año, los estadounidenses podrían empezar a mostrarse reacios a un jefe de Estado que inyecta tanto veneno en la esfera pública, gobernando sin el control de su dócil partido en el Congreso durante dos años más después de 2026.

Son tiempos sombríos. La horrible muerte de Reiner ocurrió el mismo fin de semana que un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown y una masacre antisemita en Australia. La gente está asustada y desmoralizada.

En tales circunstancias, se espera que los presidentes ofrezcan consuelo, no bilis política. Los votantes podrían buscar un antídoto en 2028.

Los arrebatos de Trump también socavaron semanas de quejas de sus partidarios y de los medios conservadores sobre personas que celebraron o politizaron el asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, como informó Aaron Blake de CNN.

Pero también existe una posibilidad más siniestra, insinuada por sus comentarios sobre Reiner. En Washington, Trump es considerado un candidato ineficaz cuyo poder está menguando, como casi todos los demás presidentes con mandatos limitados.

Pero su comportamiento podría ser un presagio de que su eclipse, como en 2020, estará marcado por abusos de poder y acritud en lugar de aceptación.

La base de poder de Trump en Washington se ha erosionado, pero no se ha derrumbado, como lo demuestra el cierre de filas en el Partido Republicano la semana pasada a raíz de los controvertidos ataques a presuntos barcos de narcotráfico en las costas de Venezuela.

Aun así, ahora hay miembros del Partido Republicano dispuestos a condenar a Trump.

“Independientemente de lo que pienses sobre Rob Reiner, este es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado”, escribió en X el republicano conservador de Kentucky, Thomas Massie, ahora crítico frecuente de Trump.

“Supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán por miedo. Reto a cualquiera a defenderlo”, expresó Massie.

Otra disidente de MAGA, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, escribió en X que la tragedia de los Reiner “no se debió a la política ni a enemigos políticos” y que la respuesta adecuada debería ser la empatía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles declaró que el hijo de la pareja, Nick, quien sufría de adicciones y problemas de salud mental, es “responsable” de sus muertes.

El senador de Texas Ted Cruz publicó un generoso homenaje a Reiner en X. Más tarde manifestó a los periodistas que estaba “de luto” por la familia del director de Hollywood, pero que el presidente podía “hablar por sí mismo”.

El senador de Louisiana, John Kennedy, es conocido por sus expresiones. Pero le aconsejó al presidente que hablara menos. “Un hombre sabio una vez no dijo nada. ¿Por qué? Porque es un hombre sabio. El presidente Trump debería haber callado”, declaró Kennedy a Manu Raju de CNN.

Varios miembros de la Cámara de Representantes también criticaron a Trump. La representante republicana por Nueva York, Nicole Malliotakis, declaró: “No creo que fuera apropiado decirlo en este momento. Fue una tragedia, y no creo que deba meter la política en el asunto. Fue lamentable”.

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien le debe su rápido ascenso desde la bancada de base a Trump, mostró un ejemplo clásico de indecisión republicana. “No me dedico a comentar constantemente sobre todo lo que dicen todos los miembros del Gobierno todos los días”, indicó.

Hace una década, Trump causó una repulsión similar con sus calumnias contra el senador republicano John McCain, un verdadero héroe estadounidense que pasó años en la infame prisión “Hanoi Hilton” durante la guerra de Vietnam. “No es un héroe de guerra”, afirmó Trump. “Me gusta la gente que no fue capturada”.

El éxito de Trump al superar una controversia que podría haber acabado con la campaña presidencial de cualquier otro se convirtió en un símbolo de cómo había cambiado al Partido Republicano y las leyes de la política.

El episodio de Reiner demuestra que Trump no ha cambiado. Pero es el último dato en una creciente prueba de fuego sobre la tolerancia de su partido y del país hacia sus payasadas.

