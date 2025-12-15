El FBI arresta a cuatro personas que presuntamente planeaban detonar bombas caseras en la víspera de Año Nuevo en California

Por Casey Gannon, CNN

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo este lunes que arrestó a cuatro personas en el área de Los Ángeles por presuntamente trabajar juntas en un complot con bomba que se llevaría a cabo en la ciudad durante la víspera de Año Nuevo.

Las cuatro personas arrestadas – Audrey Ilene Carroll, Dante Garfield, Zachary Aaron Page y Tina Lai – fueron identificadas como miembros del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, por sus siglas en inglés), que según el Departamento de Justicia y el FBI, tiene una ideología antigubernamental.

Una denuncia ante un tribunal federal alega que tres miembros tenían planeado colocar “mochilas con artefactos explosivos improvisados ​​en diferentes puntos a lo largo de sus edificios asignados”, y agregó que los “artefactos explosivos improvisados” serían “bombas caseras complejas”.

El plan también describía todas las precauciones de seguridad que los miembros debían tomar durante su ejecución, incluyendo el uso de teléfonos prepago, la posibilidad de desnudarse y la posibilidad de ver películas largas en casa como coartada, según el Departamento de Justicia. Los documentos también supuestamente incluían un proceso paso a paso para fabricar una bomba casera.

Los sujetos se identificaron como miembros de una rama radical del TILF, un grupo extremista motivado por una ideología propalestina, antipolicía y antigubernamental. Presuntamente planeaban atentados coordinados con artefactos explosivos improvisados ​ para Nochevieja, dirigidos a cinco lugares distintos de Los Ángeles, indicó el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado en X.

Los miembros que planeaban ejecutar el ataque utilizaban la plataforma de mensajería cifrada Signal, según alega el FBI en la denuncia. Carroll, según el documento, “proporcionó una lista que identificaba los componentes, productos químicos y herramientas, junto con los precios, necesarios para fabricar las bombas caseras necesarias para llevar a cabo el ataque planeado”.

El chat grupal de Signal se titulaba “Orden del Loto Negro”, según el Departamento de Justicia.

El 12 de diciembre, el grupo supuestamente fue al desierto de Mojave para construir y probar los dispositivos explosivos.

“Con base en la revisión de los materiales encontrados en el campamento de los co-conspiradores realizada por un técnico en bombas del FBI, el técnico determinó que los componentes probablemente podrían usarse para construir (1) dispositivos explosivos improvisados ​​y (2) dispositivos de cócteles molotov, y que los componentes eran fácilmente ensamblables”, dice la denuncia.

El fiscal adjunto primero de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó los arrestos a un esfuerzo del Gobierno de Trump “para extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda” en Estados Unidos.

“Este caso es otro recordatorio de los peligros que los grupos radicalizados similares a Antifa representan para la seguridad pública y el estado de derecho”, dijo Essayli durante una conferencia de prensa. La denuncia contra el grupo no menciona específicamente a Antifa.

Essayli afirmó que el grupo atacaba con sus bombas a “empresas estadounidenses”, pero no especificó a qué empresas se dirigían. Las bombas estaban programadas para explotar simultáneamente en Nochevieja.

La denuncia también alega que los cuatro implicados en el complot no estaban intentando matar gente y que si veían a alguien en el área de sus bombas, tratarían de advertirle.

Se espera que los cuatro acusados ​​​​hagan su comparecencia inicial ante el tribunal federal este lunes por la tarde en Los Ángeles.

