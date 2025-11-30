Trump dice que sostuvo llamada telefónica con Maduro, pero no dio detalles

Por Kit Maher, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a periodistas que tuvo una llamada telefónica con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero no profundizó en los detalles de la llamada cuando se le preguntó este domingo a bordo del Air Force One.

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Trump y Maduro hablaron por teléfono a principios de este mes.

Trump también dijo a los periodistas que su advertencia en redes sociales este fin de semana de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado no era una señal de que un ataque aéreo sea inminente.

“No supongan nada al respecto”, dijo el presidente.

Trump dijo que hizo la advertencia sobre el espacio aéreo “porque consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.