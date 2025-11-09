Abuchean al presidente Trump en el partido de los Washington Commanders, donde tomó juramento a miembros de las FF.AA.

Por Samantha Waldenberg, CNN

Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde el presidente Jimmy Carter, al llegar el domingo al Northwest Stadium en Maryland para el partido de los Washington Commanders contra los Detroit Lions.

Trump se unió a los comentaristas de Fox Kenny Albert y Jonathan Vilma para una entrevista durante el tercer cuarto, donde comentó sobre el partido y su época jugando fútbol americano en su juventud.

Estaba en la cabina de transmisión cuando el mariscal de campo de los Commanders, Marcus Mariota, lanzó un pase de touchdown a Deebo Samuel Sr.

“Ahora su audiencia ha subido”, comentó Trump después de que los Commanders anotaran.

Antes de su entrevista, el presidente fue recibido con abucheos sostenidos durante el medio tiempo del partido, cuando tomó juramento a miembros de las fuerzas armadas en honor al Día de los Veteranos.

Los abucheos comenzaron cuando el presidente fue anunciado y parecieron durar todo su discurso.

El mandatario participó en la ceremonia desde el palco de los dueños y estuvo acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth y Josh Harris, quien lidera el grupo propietario de los Commanders.

El presidente ha recibido una acogida más cálida en otros eventos deportivos a los que ha asistido durante este segundo mandato, incluyendo un evento del Ultimate Fighting Championship y el torneo de golf Ryder Cup.

