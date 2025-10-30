El príncipe Andrés del Reino Unido será despojado del título de “príncipe” y desalojado de la mansión real

Por Max Foster, Lauren Said-Moorhouse y Lauren Kent, CNN

El rey Carlos del Reino Unido comenzó un proceso para despojar al príncipe Andrés de sus títulos y le dio aviso para que se mude de su mansión, informó el jueves el Palacio de Buckingham.

Esto ocurre mientras el príncipe Andrés no ha logrado sofocar el escándalo por su asociación con el desacreditado financiero y condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

La publicación de unas memorias póstumas, “Nobody’s Girl”, de su acusadora Virginia Giuffre volvió a poner el foco en las acusaciones contra Andrés. Giuffre –a quien el príncipe afirma no haber conocido nunca– dijo en las memorias que Andrés la agredió sexualmente cuando era adolescente. Andrés ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

El jueves, el Palacio de Buckingham fue más allá en la censura a Andrés y dijo en un comunicado: “Su Majestad inició hoy un proceso formal para retirar el Estilo, Títulos y Honores del príncipe Andrés”.

“El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento sobre Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le notificó formalmente que debe entregar el contrato de arrendamiento y se mudará a un alojamiento privado alternativo”, continuó el comunicado. “Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”.

CNN entiende que Andrés se mudará a una propiedad en la finca privada de Sandringham. Cualquier alojamiento futuro será financiado de forma privada por el rey Carlos.

Se requiere un acto del parlamento para remover formalmente el título de Andrés como duque de York.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y más sinceras simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”, dijo el Palacio de Buckingham.

Andrés había intentado poner fin al renovado escrutinio sobre su conducta renunciando al uso de sus títulos a principios de este mes. Pero sus acciones hicieron poco para frenar el flujo de titulares negativos y generaron nuevas preguntas sobre cómo pudo pagar a Giuffre un acuerdo extrajudicial que, según informes, ascendió a varios millones de dólares en un caso civil en 2022 y financiar su estilo de vida a pesar de ser un miembro activo de la realeza desde 2019.

La indignación pública también aumentó después de que se supiera la semana pasada que pagó US$ 1 millón por Royal Lodge, en el corazón de Windsor Great Park cerca del Castillo de Windsor, en 2003, y solo un alquiler simbólico “si se exigía” cada año desde entonces, según su contrato de arrendamiento.

El lunes, el monarca británico fue abucheado por un manifestante que se podía escuchar gritando “¿Cuánto tiempo has sabido sobre Andrés y Epstein?” mientras realizaba una visita a una catedral en el noroeste de Inglaterra.

