Trump afirma que las operaciones militares contra presuntos narcotraficantes venezolanos podrían continuar “por tierra”

Mientras el presidente de EE.UU. Donald Trump defendía los ataques letales de su Gobierno contra embarcaciones presuntamente asociadas con narcoterroristas frente a las costas de Venezuela, indicó que la campaña militar podría continuar “por tierra”.

“Lo hemos detenido casi por completo por mar. Ahora lo detendremos por tierra”, dijo Trump en la Oficina Oval.

“Sin duda, ahora estamos considerando la tierra, porque tenemos el mar muy bien controlado. Hemos tenido un par de días en los que no encontramos ni una sola embarcación. Y eso lo considero algo bueno, no malo”, añadió Trump.

Trump afirmó que los esfuerzos de la Guardia Costera durante los últimos 30 años para detener a los narcotraficantes han sido “totalmente ineficaces” y “nunca han funcionado” cuando se han realizado de manera “políticamente correcta”.

“Tienen barcos más rápidos. Algunos de estos barcos son realmente, es decir, lanchas rápidas de clase mundial”, dijo Trump. “Pero no son más rápidos que misiles. Llevamos años intentándolo, y gran parte de las drogas, entre un 25 % y un 30 %, entrarían por mar. Ahora mismo, diría que no entra nada por mar”.

Trump afirmó que atacar a personas en tales operativos ha salvado miles de vidas que podrían haberse perdido por sobredosis.

“Si pierdes a tres personas y salvas a 25.000 —estas son las personas que están matando a nuestra población—, cada barco salva 25.000 vidas. Y se puede ver, las embarcaciones reciben impactos, y se ve ese fentanilo por todo el océano. Es como flotar en bolsas”, dijo Trump.

