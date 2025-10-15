Autoridades incautan US$ 15.000 millones en criptomonedas de esquema de “matanza de cerdos” con campos de trabajo forzado

Por Kara Scannell, CNN

Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de trabajo forzado en Camboya.

El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que se trata de la mayor acción de decomiso de su historia.

El martes, la Fiscalía presentó una acusación formal contra Chen Zhi, un emigrante chino con varios pasaportes que fundó Prince Group, uno de los conglomerados más grandes de Camboya, por conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico.

Chen sigue prófugo.

En una acción relacionada, el Departamento del Tesoro sancionó a docenas de afiliados de Prince Group y los designó como organizaciones criminales.

Esta ofensiva se produce en un momento en que las estafas de inversión conocidas como “matanza de cerdos”, denominadas así por la práctica de engordar a las presas antes del sacrificio, han ido en aumento, costando millones de dólares a los estadounidenses.

Los fiscales alegan que Chen convirtió al Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia. Las autoridades afirman que Chen y otros utilizaron el dinero robado para comprar yates, aviones privados y un cuadro de Picasso adquirido a través de una casa de subastas de Nueva York.

Las autoridades informaron haber incautado 127.271 bitcoins, que se encuentran bajo custodia estadounidense y que actualmente están valorados en aproximadamente US$ 15.000 millones.

Christopher Raia, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, declaró a CNN que se trata de uno de los mayores esquemas de “matanza de cerdos” que han investigado. Las estafas son rampantes, afirmó, y el FBI se está centrando en los casos más graves para intentar frenar los daños.

“Es como cruzar la calle imprudentemente”, dijo Raia, añadiendo que las autoridades no pueden evitar el problema con arrestos. El FBI se está centrando en los casos más graves, afirmó, para “cortarle la cabeza a la serpiente”.

Raia afirmó que el FBI estaba investigando una red de lavado de dinero en Brooklyn, Nueva York, en 2022, lo que los llevó a la extensa operación del Prince Group.

Chen y otros presuntamente operaron al menos 10 campos de trabajos forzados en Camboya desde 2015 para participar en esquemas de inversión en criptomonedas. Las autoridades alegan que blanquearon ganancias delictivas a través del negocio y pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno para adelantarse a las investigaciones criminales.

Según la acusación, los campos de trabajos forzados, rodeados de altos muros y alambre de púas, se convirtieron en granjas telefónicas, o centros de llamadas automatizados, para llevar a cabo el esquema de criptomonedas y otros.

Dos instalaciones contaban con 1.250 teléfonos móviles que controlaban 76.000 cuentas en redes sociales, según la acusación.

Las autoridades alegan que, como parte del esquema, se contactaba a personas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, a veces fingiendo tener un número equivocado.

Los trabajadores recibieron instrucciones sobre cómo establecer una buena relación con las futuras víctimas, incluyendo la instrucción de usar fotos de perfil de mujeres que no fueran “demasiado guapas” para que las cuentas parecieran genuinas, según la acusación.

La relación solía durar semanas hasta que se invitaba a la víctima a participar en una inversión y luego transfería el dinero mediante monedas virtuales. En otras ocasiones, según la acusación, los perpetradores alegaban emergencias o buscaban dinero mediante estafas románticas.

Una vez que la víctima transfería el dinero, según las autoridades, los estafadores afirmaban que el dinero estaba invertido y les mostraban ganancias falsas para animarlas a seguir invirtiendo. Finalmente, una vez robado el dinero, según la acusación, los perpetradores cortaban todo contacto.

En 2018, Prince Group ganaba más de US$ 30 millones al día con esquemas fraudulentos, según la acusación, se jactó uno de los cómplices de Chen.

Supuestamente utilizaban violencia física en los campamentos para mantener a los trabajadores bajo control.

Las autoridades alegan que Chen y sus cómplices sobornaron a funcionarios públicos en China y otros países para adelantarse a las investigaciones y redadas en el complejo de trabajos forzados. Chen llevaba registros de los sobornos, según la acusación, y en 2019 se compró un yate de US$ 3 millones para un alto funcionario de un Gobierno extranjero.

La incautación de US$ 15.000 millones en criptomonedas supera con creces la incautación de US$ 225 millones que el Departamento de Justicia anunció en junio y calificó de récord en aquel entonces.

Las autoridades policiales están intensificando sus esfuerzos para advertir a los estadounidenses que las estafas de inversión en criptomonedas pueden arruinar sus vidas y las de sus seres queridos. CNN informó el año pasado sobre un estadounidense de unos 80 años que se quitó la vida tras perder todos sus ahorros a manos de estafadores.

Un gran volumen de estafas con criptomonedas son llevadas a cabo por redes de estafadores en el sudeste asiático, según las autoridades estadounidenses. Una investigación de CNN ha rastreado algunos de los esquemas hasta grandes complejos a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia.

Ante la proliferación de estos esquemas de inversión en línea, Raia pide a cualquiera que crea ser víctima que contacte al FBI. Aconseja que las personas tengan cuidado antes de compartir su dinero con alguien que conozcan en línea.

“Simplemente no es una buena decisión, especialmente en estos tiempos en que las redes sociales y todo el mundo en internet se presentan como alguien que no es”, dijo.

