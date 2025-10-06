Renuncia el primer ministro de Francia tras menos de un mes en el cargo

Por Saskya Vandoorne, CNN

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, dimitió este lunes apenas unas horas después de haber presentado su nuevo gabinete, en un movimiento sorpresivo que sumió aún más al país en una crisis política.

El primer ministro —un aliado clave del asediado presidente de Francia, Emmanuel Macron— no llevaba ni cuatro semanas en el cargo, lo que significa que se marcha con la ignominiosa distinción de ser el primer ministro francés con el mandato más corto desde el inicio de la Quinta República.

Lecornu fue el quinto primer ministro de Francia en menos de dos años. El país se ha visto sumido en una parálisis política desde que las elecciones anticipadas e inconclusas convocadas por Macron en 2024 resultaron en que ningún partido obtuviera mayoría absoluta en el parlamento.

Y en un Gobierno que depende de coaliciones frágiles, cada pieza era importante. Apenas 12 horas después de anunciar un gabinete que en gran medida mantenía a los mismos ministros, Lecornu enfrentó reacciones negativas en todo el espectro político, siendo condenado tanto por la izquierda como por la derecha, que lograron avances significativos en las últimas elecciones.

Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos —el partido tradicional de la derecha política francesa—, quien mantuvo su cargo como ministro del Interior en el Gobierno de Lecornu, reaccionó indignado ante la selección de ministros de su excolega.

“La composición del Gobierno no refleja el cambio prometido”, publicó en X la noche del domingo, en referencia a la promesa de Lecornu de cambiar de rumbo respecto a los gobiernos anteriores desde las elecciones de 2024, que habían dependido en gran medida de los leales al partido de Macron.

El gabinete del domingo estaba compuesto por 10 ministros del partido de Macron, incluso más que en el primer Gobierno de Macron cuando llegó al poder en 2017 con un nuevo partido centrista. De sus 15 ministros, el gabinete del domingo no incluía representación del bloque de izquierda ni del partido de extrema derecha en el parlamento francés.

El sentimiento de Retailleau fue compartido por la extrema derecha francesa.

