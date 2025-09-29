Cuando Trump se reúna con Netanyahu, se encontrará con un político transformado

Por Tal Shalev

Cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúna con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes, hablarán de un Medio Oriente que ha experimentado un cambio radical.

El presidente de Estados Unidos afirma que es probable que se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Pero lo que se ofrece es políticamente problemático para Netanyahu, y así como la región se ha transformado, también lo ha hecho Netanyahu. Su drástico cambio de enfoque dificulta aún más predecir el futuro.

Durante dos años, aviones y fuerzas especiales israelíes han llevado a cabo misiones audaces, atacando objetivos que antes se consideraban intocables, y las capitales regionales, desde Doha hasta Teherán y Damasco, llevan las cicatrices de la promesa de Netanyahu de remodelar Medio Oriente tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

La semana pasada, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Netanyahu promocionó con orgullo las operaciones militares de Israel.

Hemos derrotado duramente a los hutíes. Aplastamos la mayor parte de la maquinaria terrorista de Hamas, paralizamos a Hezbollah, eliminando a la mayoría de sus líderes y gran parte de su arsenal, destruimos el armamento de Asad en Siria, disuadimos a las milicias chiítas iraníes en Irak y, lo más importante, devastamos los programas de armas atómicas y misiles balísticos de Irán.

“Israel se recuperó de su día más oscuro para lograr una de las remontadas militares más sorprendentes de la historia”.

El creciente número de días de guerra de Israel en Gaza refleja otro aspecto de la misma historia.

Durante años, el enfoque bélico de Netanyahu se caracterizó por conflictos breves y contenidos, especialmente en Gaza. La Operación Pilar Defensivo, en 2012, por ejemplo, duró solo ocho días. La actual guerra en Gaza cumplirá dos años el próximo mes, la más larga en la historia de Israel.

Al regresar al poder en 2009, Netanyahu declaró que uno de sus objetivos sería eliminar a Hamas. En la práctica, a pesar de su retórica, la política de seguridad del primer ministro israelí con más años en el cargo fue considerada cautelosa y relativamente moderada, incluso tildada de cobarde por sus rivales políticos, quienes también se burlaron de su incapacidad para tomar decisiones decisivas. Sus años de grandes palabras se convirtieron en pequeñas decisiones.

Luego llegó el 7 de octubre.

Dos días después del ataque liderado por Hamas que dejó más de 1.200 israelíes muertos, Netanyahu prometió a los israelíes: “Vamos a cambiar Medio Oriente”. Esta vez, lo decía en serio.

Los analistas que antes esperaban cautela se enfrentan a una nueva realidad. Netanyahu antaño evitaba las guerras prolongadas y las operaciones terrestres, consciente del coste y el capital político que resultaban en conclusiones indecisas o estancamientos. Ahora las persigue, a menudo en contra del consejo de sus propios militares.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Eyal Zamir, se opuso rotundamente a la reciente decisión de tomar la ciudad de Gaza y cuestionó la arriesgada operación contra los líderes de Hamas en Qatar. Sin embargo, Netanyahu ignoró sus advertencias.

“Desde el inicio de la guerra hasta las decisiones más recientes, incluyendo las de Irán y Catar, en cada una de estas etapas siempre hubo personas presentes que se opusieron, dudaron o plantearon reservas de un tipo u otro”, declaró Netanyahu en una conferencia de prensa a principios de este mes. “Y eso está perfectamente bien, ese es su papel; deben expresar su opinión, pero al final, quien decide es el gabinete”.

Esta transformación plantea una pregunta fundamental, tanto más importante a medida que se acerca la reunión en la Casa Blanca: ¿Ha cambiado realmente Netanyahu?

Después del 7 de octubre, Netanyahu es una “persona totalmente diferente, que ha experimentado una evolución interna, reemplazando sus tendencias adversas al riesgo con un enfoque de seguridad mucho más proactivo y aventurero”, dijo Mazal Mualem, autor de la biografía “El Código Netanyahu”.

El colapso de la seguridad del 7 de octubre sirvió como una “llamada de atención”, dijo Mualem.

“No lo admitirá, pero cayó en la trampa de una ceguera estratégica total, y la lección que extrajo fue que debía liberarse del sistema de seguridad, que siempre lo atemorizaba con advertencias sobre bajas en incursiones terrestres”, añadió. “Esto encajaba con el espíritu de la época israelí, que durante años se resistió a pagar el alto precio de la guerra. El 7 de octubre lo cambió a él y a eso también”.

Como el líder israelí con más años en el cargo, Netanyahu siempre ha sido conocido por estar impulsado, al menos en parte, por el miedo: al colapso de su gobierno, a las elecciones, a que las encuestas se desvíen en su contra. Y ahora, el miedo a su juicio por corrupción en curso.

Esa aprensión le impidió implementar cambios importantes y radicales. En cambio, permitió que la economía israelí funcionara a buen ritmo y se atribuyó el mérito de la creciente lista de países que desean parte de las industrias tecnológica y armamentística israelíes.

Anshel Pfeffer, corresponsal de The Economist en Israel y autor de “Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu”, dice que el factor motivador no ha cambiado en absoluto, aunque su efecto sí lo haya hecho.

“Netanyahu siempre ha sido, y sigue siendo, extremadamente reacio al riesgo. Teme el cambio y se aferra al statu quo”, dijo. “Suele evitar tanto las guerras como los avances diplomáticos. Incluso los Acuerdos de Abraham le fueron impuestos por la administración Trump. Y la guerra de Gaza fue impuesta por Hamas. Una vez que la guerra se convirtió en el statu quo, Netanyahu se adaptó. Sigue adicto al statu quo, solo que ahora, el statu quo es la guerra”.

Pfeffer dice que Netanyahu todavía está gobernado por el miedo, “solo que ahora teme a sus socios de coalición más que a cualquier otra cosa”.

Sus aliados de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, se oponen a cualquier negociación con Hamas y presionan por la ocupación permanente de Gaza. Sus amenazas de derrocar al gobierno si la guerra termina prematuramente han obstaculizado la toma de decisiones estratégicas de Netanyahu. Se dice que la propuesta de Trump reconoce las aspiraciones a un Estado palestino, algo a lo que ambos se oponen firmemente.

Aun así, reconociendo el cambio de perspectiva, Pfeffer afirma que Netanyahu se encuentra “ahora en una etapa en la que teme el juicio de la historia y que no será recordado como Churchill ni como el defensor de Israel. Anhela un gran logro que reescriba la historia. Está convencido de que algo acabará borrando el 7 de octubre de la memoria de los israelíes y lo revelará como su salvador”.

“Pero ese momento no llegará”.

Pfeffer compara a Netanyahu con “un jugador desesperado, que apuesta cada vez por un sitio diferente con la esperanza de consolidar su lugar en la historia”. Netanyahu es una criatura compleja, concluye, “así que quizás todas las teorías tengan algo de cierto. Sigue siendo reacio al riesgo, temeroso tanto de los ceses del fuego como de las guerras, rehén de su coalición y un hombre extremadamente cauteloso que se ha convertido en un jugador desesperado”.

Ya sea impulsada por una auténtica evolución estratégica o por instintos de supervivencia, la transformación de Netanyahu de gerente cauteloso a jugador regional sigue siendo incompleta.

Las operaciones militares en múltiples frentes pueden haber restaurado parte de la disuasión de Israel, pero aún no han proporcionado la victoria decisiva que espera pueda rehabilitar su legado o asegurar su futuro político.

El apoyo público israelí a la guerra, que fue abrumador al principio, se ha erosionado significativamente. Lo mismo ha ocurrido con la legitimidad internacional de Israel, que se deteriora ante las oleadas de amenazas de sanciones y el reconocimiento internacional del Estado palestino.

El futuro de la nueva y audaz estrategia de Netanyahu sigue siendo incierto antes de su reunión con Trump en la Casa Blanca. Hasta el momento, la administración Trump ha hecho poco para frenar los esfuerzos militares de Israel y ha respaldado la continuación de la guerra de Gaza por parte de Netanyahu.

Pero este apoyo ha tenido limitaciones marcadas, y a veces sorprendentes. En junio, Trump respaldó los ataques israelíes contra Irán durante un asalto de 12 días, y luego obligó a Israel a devolver los aviones de combate que ya se dirigían al ataque tras anunciar el fin de las hostilidades. La naturaleza voluble del presidente le permite oponerse a la siguiente medida de Israel justo después de haber respaldado la anterior.

Las recientes y optimistas declaraciones de Trump sobre un acuerdo inminente para poner fin a los combates pueden indicar que pronto podría obligar a Netanyahu a aceptar un nuevo status quo, uno que puede detener el intento del primer ministro de construir un legado a través de la agresión militar y, en cambio, obligarlo a enfrentar su ajuste de cuentas político.

