Múltiples víctimas en tiroteo en una iglesia en Michigan. La iglesia está en llamas, dice la Policía

Por Alaa Elassar, Maureen Chowdhury y Christian Sierra, CNN

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, este domingo, según la Policía.

El atacante fue abatido y no hay una amenaza en curso para el público, de acuerdo con el Departamento de Policía de Grand Blanc Township. La iglesia está actualmente en llamas.

La Policía insta al público a evitar el área mientras continúan las labores de emergencia.

Grand Blanc es un suburbio de Flint, Michigan.

La fiscal general Pam Bondi publicó en X que está recibiendo reportes sobre el tiroteo ocurrido este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan.

“Estoy recibiendo informes sobre lo que parece ser un terrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”, escribió Bondi, y agregó que el FBI y la ATF estarán asistiendo a las autoridades locales.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió Bondi.

El director del FBI, Kash Patel, también publicó en X que la agencia está “siguiendo los reportes del terrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”.

Patel confirmó que el FBI asistirá a las autoridades locales.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió Patel.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.