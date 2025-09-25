Starbucks anuncia importantes cierres de tiendas y despidos

Por Jordan Valinsky

Starbucks toma “medidas significativas” para sacar adelante su negocio y, en consecuencia, cierra una gran cantidad de cafés anunciando una segunda ronda de despidos en su sede como parte de los esfuerzos del CEO Brian Niccol para resucitar la cadena en problemas.

Niccol anunció el jueves que Starbucks cerrará cientos de tiendas este mes, lo que equivale a aproximadamente el 1 % de sus locales. La compañía contaba con 18.734 locales en Estados Unidos a finales de junio y anunció que cerrará septiembre con 18.300.

La empresa se sometió a una revisión de su presencia y las ubicaciones afectadas fueron aquellas “incapaces de crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero”, anunció Niccol.

Además, Starbucks reveló 900 despidos corporativos adicionales, además de los aproximadamente 1.000 anunciados previamente en febrero pasado.

La compañía espera que sus esfuerzos de reestructuración cuesten mil millones de dólares.

