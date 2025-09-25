Acusan formalmente al exdirector del FBI James Comey

Por Hannah Rabinowitz, Evan Perez, Kaitlan Collins, Kirsten Holmes y Katelyn Polantz, CNN

El exdirector del FBI James Comey ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una gran escalada en el esfuerzo del presidente Donald Trump por enjuiciar a sus enemigos políticos.

Comey, un adversario de larga data del presidente, es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales por una de las mayores quejas de Trump: la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.

Ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y obstrucción a la justicia, según una fuente familiarizada con el asunto.

La acusación formal de este jueves ocurre luego de que CNN informó previamente que la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros fiscales federales tenían preocupaciones sobre el caso contra Comey.

Noticia en desarrollo…

