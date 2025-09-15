Trump presentará una demanda de US$ 15.000 millones contra el New York Times por difamación y calumnias

Por Hanna Park, CNN

El presidente Donald Trump anunció el este lunes que planea presentar una demanda por difamación y calumnias por US$ 15.000 millones contra The New York Times.

La semana pasada, Trump amenazó con demandar a The Times tras la publicación de artículos relacionados con una nota y un dibujo sexualmente sugerentes que recibió el financiero Jeffrey Epstein por su 50.º cumpleaños en 2003, y que parecen haber sido firmados por él. Trump y sus asesores negaron su participación en la creación de la nota.

En una publicación nocturna en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el presidente acusó al Times de hacer declaraciones falsas sobre él, su familia y sus negocios, aunque no dio más detalles sobre las acusaciones.

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por US$ 15.000 millones contra The New York Times”, escribió Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

“El New York Times ha tenido permitido mentir, difamarme y difamarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA!”, añadió, al tiempo que destacaba el apoyo del Times a Kamala Harris durante las últimas elecciones presidenciales de 2024.

La demanda es la última de una serie de desafíos legales de alto perfil presentados por Trump contra los principales medios de comunicación en lo que él describe como un esfuerzo más amplio para “restaurar la integridad del periodismo”.

La demanda se presentará en Florida, dijo Trump, sin proporcionar más detalles.

En una denuncia presentada en un tribunal federal de Tampa, los abogados de Trump acusaron a The Times de un patrón deliberado de información “falsa, maliciosa, difamatoria y despectiva” destinada a socavar la campaña presidencial y el legado de Trump.

La presentación cita ejemplos anteriores de demandas presentadas por los abogados de Trump contra ABC News de Disney y CBS News de Paramount Global , que resultaron en pagos multimillonarios y reconocimientos públicos de inexactitudes en sus informes.

También citó una demanda interpuesta en julio contra The Wall Street Journal y los periodistas que escribieron un artículo sobre la colección de cartas donadas a Epstein. Un portavoz de Dow Jones, la empresa matriz del Journal, declaró entonces: «Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestros informes y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier demanda».

En la última demanda contra The Times, los abogados de Trump dicen que el “daño a la reputación infligido en este caso alcanza miles de millones de dólares” y confirman que están buscando al menos 15 mil millones de dólares en daños.

CNN contactó a The New York Times para solicitar comentarios.

