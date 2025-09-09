La Corte Suprema permite temporalmente que Trump pause miles de millones en ayuda extranjera

Por John Fritze, CNN

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, permitió este martes que el Gobierno de Trump congelara miles de millones en pagos de ayuda extranjera por ahora, dejando en suspenso una decisión de un tribunal inferior que requería que los funcionarios gastaran US$ 4.000 millones de ese dinero antes de fin de mes.

Roberts, quien maneja apelaciones de emergencia de los tribunales federales en Washington, emitió lo que se conoce como una suspensión administrativa, una orden temporal destinada a dar a los jueces más tiempo para revisar el caso.

La orden no indica necesariamente cómo resolverá finalmente la corte la apelación, aunque podría dificultar que los grupos que demandaron por los recortes recuperen el dinero aprobado por el Congreso.

Roberts ordenó a los grupos que impugnan la medida que respondan al Gobierno de Trump antes del viernes por la tarde.

Lo que está en juego son US$ 4.000 millones en ayuda extranjera, incluidos programas de salud global y VIH, que fueron aprobados por el Congreso, pero que el presidente Donald Trump consideró un despilfarro. Trump firmó un decreto en su primer día en el cargo intentando reducir el gasto en ayuda extranjera, y su Gobierno ha estado luchando durante meses contra órdenes de tribunales inferiores que bloquearon su esfuerzo.

El gasto de la ayuda extranjera es una “empresa conjunta entre nuestros dos poderes políticos”, escribió el juez de distrito de EE.UU. Amir Ali en una opinión de marzo que en su mayoría falló en contra de Trump.

Sin embargo, en este caso, escribió Ali, “el ejecutivo no solo reclama su autoridad constitucional para determinar cómo gastar los fondos asignados, sino que usurpa la autoridad exclusiva del Congreso para dictar si los fondos deben gastarse en primer lugar”.

Ali, quien fue nombrado para el tribunal federal por el presidente Joe Biden, dictaminó luego, a última hora del miércoles, que el Gobierno no puede retener el dinero sin la aprobación del Congreso. La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de Washington se negó a suspender esa decisión, y el Gobierno de Trump solicitó la intervención de emergencia de la Corte Suprema el lunes.

“El presidente difícilmente puede hablar con una sola voz en asuntos exteriores o en tratos con el Congreso cuando el tribunal de distrito está obligando al poder ejecutivo a abogar en contra de sus propios objetivos”, dijo al tribunal el procurador general de EE.UU., John Sauer.

Los beneficiarios de las subvenciones habían demandado por el acceso a miles de millones de dólares para programas de salud global y VIH/SIDA que fueron asignados por el Congreso para ser distribuidos por el Departamento de Estado y la ahora prácticamente cerrada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El Gobierno dijo a la Corte Suprema que tiene la intención de gastar US$ 6.500 millones de la ayuda extranjera en cuestión en el caso para el 30 de septiembre, pero quiere que los jueces le permitan retener otros US$ 4.000 millones.

A finales de agosto, Trump alertó al Congreso que tenía la intención de recuperar ese dinero usando una rara “rescisión de bolsillo”. Ese movimiento, que efectivamente cancelaría el gasto a menos que el Congreso considere la propuesta, ha complicado las negociaciones para evitar un cierre del gobierno antes de fin de mes.

Los grupos que demandaron por los recortes argumentaron que una suspensión administrativa podría decidir efectivamente el caso a favor del gobierno, permitiendo a la administración agotar el tiempo y nunca gastar el dinero en cuestión.

“La teoría del Gobierno de que las agencias no necesitan cumplir con la legislación promulgada que les exige gastar fondos, porque el presidente ha propuesto unilateralmente una legislación para rescindir esos mandatos legales, trastocaría fundamentalmente nuestra estructura constitucional”, dijeron los grupos al tribunal.

