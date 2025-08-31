Estados Unidos instruye a sus diplomáticos a rechazar la mayoría de las visas para titulares de pasaportes palestinos

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado de EE.UU. instruyó a sus diplomáticos a rechazar la mayoría de las solicitudes de visa de titulares de pasaportes palestinos, ya sea que vivan en Ribera Occidental, Gaza o en el extranjero, según un cable diplomático al que tuvo acceso CNN.

El mensaje interno, fechado el 18 de agosto y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, ordenó a todas las embajadas y consulados rechazar las visas de no inmigrante a “todos los titulares de pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino que de otro modo serían elegibles” y que estén usando ese pasaporte para solicitar una visa. Se instruyó a los consulados a aplicar esta medida “con efecto inmediato”.

Las visas de no inmigrante incluyen una amplia variedad de categorías, como visas para estudiantes, profesores, turistas, empresarios y personas que buscan tratamiento médico.

La política generalizada de rechazo, reportada por primera vez por The New York Times, forma parte de una serie de acciones tomadas por el Gobierno de Trump para impedir que los palestinos ingresen a Estados Unidos.

El 16 de agosto, el Departamento de Estado anunció que “todas las visas de visitante para personas de Gaza” estaban suspendidas mientras se realizaba una revisión. El viernes, la agencia anunció que denegaría y revocaría las visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y del Gobierno Autónomo Palestino, incluido su presidente, Mahmoud Abbas, antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las restricciones se dan en un momento en que varios países se preparan para reconocer al Estado palestino y mientras continúa la guerra de Israel en Gaza.

En el cable diplomático, el Departamento de Estado indicó que tomaba esta medida “para garantizar que dichas solicitudes hayan pasado por los protocolos necesarios de evaluación y verificación para confirmar la identidad del solicitante y su elegibilidad para una visa conforme a la ley estadounidense”.

“La administración de Trump está tomando medidas concretas en cumplimiento con la ley de EE.UU. y nuestra seguridad nacional en relación con las restricciones y revocaciones de visas anunciadas para titulares de pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Cada decisión sobre una visa es una decisión de seguridad nacional, y el Departamento de Estado está evaluando y adjudicando las solicitudes de visa de titulares de pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino en consecuencia”.

Según el cable, la política de rechazo no se aplica a los palestinos que soliciten visas de inmigrante o aquellos que soliciten visas de no inmigrante utilizando un pasaporte diferente.

“Esta directiva sí incluye a solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial y a personas que realicen viajes diplomáticos y oficiales usando pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino”, dice el documento. “Si bien el Departamento ha determinado que el Gobierno Autónomo Palestino es una autoridad competente para la emisión de pasaportes… Estados Unidos NO reconoce al Gobierno Autónomo Palestino como un ‘gobierno extranjero’”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.