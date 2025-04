Carlos Diehz, actor de “Cónclave”: “Hay muchas coincidencias de la película y la vida real”

El actor también recordó una experiencia personal: “Cuando Juan Pablo II visitó México estaba enojado con la Iglesia y con Dios, pero él trajo un mensaje de justicia social, con un discurso muy intenso y directo. Entonces me volví a acercar a la Iglesia y quería ir de sacerdote y misionero”. En ese sentido, señaló que “el papel de Benítez me cayó como anillo al dedo y me recuerda cómo yo quise ser”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.