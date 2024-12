La huelga sindical de Starbucks se extiende a 9 estados de EE.UU.

“Después de todo lo que Starbucks dijo sobre cómo valora a sus socios en todo el sistema, nos negamos a aceptar (un acuerdo que no tenga) ninguna inversión inmediata en los salarios de los baristas ni ninguna resolución de los cientos de prácticas laborales injustas pendientes. Los baristas sindicalizados conocen su valor y no van a aceptar una propuesta que no los trate como verdaderos socios”, dijo Lynne Fox, presidenta de Workers United en un comunicado publicado por el sindicato.

