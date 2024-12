La amenaza de Ramaswamy de recuperar el préstamo de Rivian desata críticas por el conflicto de intereses de Musk

Es posible que la Casa Blanca intente apoyarse en los republicanos del Congreso, donde los legisladores pueden recuperar el dinero aprobado previamente, siempre que no haya sido comprometido por la Casa Blanca. El año pasado, como parte del acuerdo para abordar el techo de la deuda, los legisladores demócratas acordaron rescindir US$ 20.000 millones de los US$ 80.000 millones que proporcionaron al Servicio de Impuestos Internos.

En octubre, todavía quedaban unos US$ 288.000 millones de la ley bipartidista de infraestructuras de 2021, que no estarán disponibles hasta el año fiscal 2025 o más tarde, y US$ 14.800 millones de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que contiene gran parte de los proyectos de energía limpia financiados bajo el mandato de Biden.

