Trump redobla su apuesta por las provocativas elecciones para el gabinete mientras sus destinos penden de un hilo

Durante la campaña electoral, Trump no ocultó sus planes si ganaba un segundo mandato. Muchos de sus partidarios más acérrimos consideran que el gobierno federal es un Estado profundo liberal que no supo responder a sus necesidades. Además, Trump sigue furioso por los intentos del establishment de ponerle freno durante su primer mandato en la Casa Blanca. Por eso, la elección de candidatos para el gabinete que no son considerados aptos para dirigir sus departamentos puede ser un intento de asestar un golpe a la credibilidad del propio gobierno.

El representante Jim Himes, demócrata del Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, advirtió este domingo que los senadores republicanos deberían fijarse en su legado y no en Trump. “Es evidente que estas personas no están cualificadas y no están preparadas para dirigir las organizaciones tan complicadas que se les ha pedido que dirijan”, dijo el demócrata de Connecticut en el programa “Face the Nation” de la CBS. Añadió: “Un senador republicano que vota para consentir el nombramiento de Matt Gaetz –un agente del caos, un actor de las redes sociales que no respeta el estado de derecho–, el senador republicano que vota para confirmar a Matt Gaetz, Robert Kennedy o Tulsi Gabbard será recordado por la historia como alguien que entregó por completo su responsabilidad a Donald Trump”.

“Creo que el objetivo de estos seleccionados, varios de ellos, es que no están calificados, que están descalificados”, dijo el senador electo Adam Schiff en el programa “State of the Union” este domingo. “Ese es el objetivo de Trump, porque lo que quiere hacer con estos designados es demostrar que el Congreso de los Estados Unidos no le plantará cara con nada”, dijo el demócrata de California. “Si confirman a Matt Gaetz, harán lo que él quiera”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo este domingo a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” que la publicación del informe abriría una “caja de Pandora” ya que Gaetz había dejado el Congreso, aunque tal acción no sería algo sin precedentes. “El Senado tiene un papel, el papel de asesorar y dar consentimiento, según la Constitución, y lo desempeñará”, dijo el republicano de Luisiana. “Tendrán un riguroso proceso de revisión y verificación en el Senado, pero no necesitan depender de un informe, o un borrador de informe, un borrador de informe, que fue preparado por el Comisión de Ética para sus propósitos muy limitados”. Johnson también dijo que no había discutido el asunto con Trump.

