Los Koalas están en postes eléctricos, carreteras y escuelas; no es buena señal para evitar su extinción ante la pérdida de su hábitat

«Si estuvieran urbanizados, no correrían hacia el tráfico, no aparecerían en los patios traseros ni se caerían a las piscinas. No están urbanizados en absoluto», afirma.

“Si estuvieran urbanizados, no correrían hacia el tráfico, no aparecerían en los patios traseros ni se caerían a las piscinas. No están urbanizados en absoluto”, afirma.

En cierto modo, Trent tuvo suerte: el husky que lo zarandeó era una agradable mascota llamada Nine Nine que, a sus 12 años, no era un depredador natural para un koala perdido.

Se ve un koala encima de un poste de energía en Tarragindi, Brisbane, 6 de agosto de 2024. (Foto: Max/Save the Koalas and Wallabies of White’s Hill).

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.