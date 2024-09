López Obrador atribuye violencia en Sinaloa a un supuesto “acuerdo” negociado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles, donde uno se entregó al otro”, dijo en una rueda de prensa convocada para dar ese mensaje.

“En Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control. No, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria. Porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene, a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo, y se lo llevan a EE.UU. También eso no nos convence y estamos pidiendo información. Ahora sí, cuál fue el acuerdo”, aseguró.

