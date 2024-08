“No sabemos qué está pasando”: miedo y confusión en Kursk, Rusia, mientras Ucrania avanza

“Si quisiera, lo haría. ¿Por qué me iría de donde viví 50 años? Mi hija y mi madre están en el cementerio y mi hijo nació (aquí), mis nietos… Vivo en mi tierra. No sé dónde vivo. No sé de quién es esta tierra, no entiendo nada”.

En la oscuridad, la humedad subterránea estaban los enfermos, aislados y confundidos. Una mujer mayor, todavía con su peluca y su vestido rojo brillante de verano, se balanceaba ligeramente mientras entonaba: “Y ahora no sé cómo terminará. Al menos una tregua para que podamos vivir en paz. No necesitamos nada. Es mi muleta, no puedo caminar. Es muy duro”. Las moscas revoloteaban alrededor de su rostro, en una penumbra húmeda.

