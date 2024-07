“Ustedes son los siguientes”: algunos partidarios de Trump culpan a los medios del intento de magnicidio contra el expresidente (análisis)

“No *no* *no* *no* hay solución violenta a ningún conflicto político estadounidense”, escribió Maddow en Threads. “Estoy agradecida de que el expresidente vaya a estar bien, y miserablemente triste y enojada por las otras personas heridas y asesinadas. Este es un día muy oscuro”.

